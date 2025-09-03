Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 3.9.2025 | 8:00 | Uppfært 11:37

Best í Bestu deildinni í ágúst - lið mánaðarins

Agla María Albertsdóttir er besti leikmaður ágústmánaðar í Bestu deildinni …
Agla María Albertsdóttir er besti leikmaður ágústmánaðar í Bestu deildinni en hún tók jafnframt við bikarnum sem fyrirliði Breiðabliks. mbl.is/Hákon Pálsson
Víðir Sigurðsson
Morgunblaðið

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Agla María Albertsdóttir landsliðskona úr Breiðabliki var besti leikmaður ágústmánaðar í Bestu deild kvenna í fótbolta samkvæmt einkunnagjöf Morgunblaðsins, M-gjöfinni.

Agla María fékk fimm M í fjórum leikjum Breiðabliks í ágústmánuði og var auk þess þrisvar valin í úrvalslið umferðarinnar hjá blaðinu, sem sagt í öllum umferðum mánaðarins nema einni.

Þrjár aðrar fengu fimm M hjá Morgunblaðinu í ágúst. Elísa Lana Sigurjónsdóttir úr FH og Jordyn Rhodes úr Val, sem báðar voru tvisvar í liði umferðarinnar, og Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir úr Stjörnunni sem var einu sinni í liði umferðarinnar.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
Nokkur tonn innkölluð vegna gruns um salmonellu Leiðtogar funda með Selenskí í Danmörku „Allt í skoðun“ eftir fjögurra ára bið Opinberir aðilar stýra allri samkeppni
Fleira áhugavert
Mjólkurkýrin og áform ríkisstjórnarinnar Nokkur tonn innkölluð vegna gruns um salmonellu 526 drónum og flugskeytum skotið á Úkraínu Selenskí vonast til að funda með Trump