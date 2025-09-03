Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 3.9.2025 | 9:00

Deildin miklu skemmtilegri

Fyrirliðinn Agla María Albertsdóttir hefur verið einn besti leikmaður Íslandsmeistara Breiðabliks í Bestu deildinni á keppnistímabilinu. Morgunblaðið/Eyþór
Bjarni Helgason
Morgunblaðið

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

„Ef við hefðum ekki tapað fyrir Twente í úrslitum 2. umferðar Meistaradeildarinnar úti í Hollandi þá hefði þetta verið fullkominn mánuður,“ sagði Agla María Albertsdóttir, fyrirliði Breiðabliks og leikmaður ágústmánaðar hjá Morgunblaðinu.

„Mér og liðinu hefur gengið mjög vel, sérstaklega eftir hléið sem gert var á mótinu vegna Evrópumótsins í Sviss. Okkur líður vel þegar við göngum út á völlinn en á sama tíma segja úrslitin ekki alltaf alla söguna. Við unnum vissulega alla leikina okkar í ágúst en við spiluðum til dæmis bikarúrslitaleik gegn FH í ágúst þar sem við unnum í framlengingu, 3:2. Við værum ekki að tala saman á þessum nótum ef við hefðum tapað þeim leik sem dæmi.

