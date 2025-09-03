Ég var frábær í handbolta

Hinn 18 ára gamli Nóel Atli Arnórsson er í U21 árs landsliðinu sem mætir Færeyjum á morgun og svo Eistlandi á mánudag í fyrstu leikjum liðanna í undankeppni EM.
Nóel hefur leikið með AaB í Álaborg í Danmörku allan ferilinn og fær því ekki mörg tækifæri til að koma heim til Íslands og spila fótbolta.
„Það er alltaf gaman að koma heim og sérstaklega til að spila fótbolta, maður gerir það ekki oft á Íslandi.“
En hvernig leikmaður er Nóel?
„Ég er fyrst og fremst varnarmaður og er aggresífur í mínum varnarleik. Ég hef spilað mikið sem hafsent en er líka kominn í bakvörðinn.
Ég er ekki klassískur bakvörður því ég er varnarsinnaður. Ég er samt fínn á bolta og góður að verjast,“ sagði hann.
Þrátt fyrir að leika erlendis allan ferilinn þekkti Nóel til samherja sinna hjá U21 árs landsliðinu.
„Ég hef spilað á móti þeim og með þeim með yngri landsliðunum líka. Ég kom alltaf til Íslands á sumrin og spilaði með KA,“ sagði hann.
Nóel er sonur Arnórs Atlasonar, fyrrverandi landsliðsmanns í handbolta og núverandi þjálfara Holstebro.
Arnór var í íslenska landsliðinu sem vann brons á Ólympíuleikunum 2008 og brons á EM 2010. En er Nóel góður í handbolta?
„Ég er frábær í handbolta en þurfti að hætta þegar ég var 13 ára og varð að velja,“ sagði Nóel glaður í bragði áður en hann þurfti að hlaupa á æfingu U21 árs liðsins.