Hollendingur með flautuna á Laugardalsvelli

Hollenski knattspyrnudómarinn Sander van der Eijk mun dæma leik Íslands og Aserbaídsjan í D-riðli undankeppni heimsmeistaramótsins 2026 sem fram fer á Laugardalsvelli á föstudaginn kemur.
Honum til aðstoðar verða þeir Rens Bluemink og Stefan de Groot og fjórði dómari leiksins verður Marc Nagtegaal.
VAR-dómari leiksins verður Jeroen Manschot en allt dómarateymið kemur frá Hollandi líkt og van der Eijk.
Van der Eijk hefur áður dæmt leik hjá Arnari Gunnlaugssyni, þjálfara íslenska liðsins, en hann dæmdi leik Omonoia og Víkings úr Reykjavík í Sambandsdeildinni á Kýpur á síðasta ári.
Leikur Íslands og Aserbaídsjan hefst klukkan 18:45 og verður í beinni textalýsingu á mbl.is.