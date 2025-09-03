„Það er mjög góð tilfinning að vera mættur hérna og það er spennandi verkefni fram undan,“ sagði Brynjólfur Willumsson, landsliðsmaður í knattspyrnu, í samtali við mbl.is fyrir leiki gegn Aserbaídsjan og Frakklandi í undankeppni HM 2026.
Brynjólfur var ekki í upphaflega landsliðshópnum en var svo kallaður inn þegar Aron Einar Gunnarsson meiddist. Hann á tvo A-landsleiki að baki, báða vináttuleiki, og hefur skorað eitt mark.
Sóknarmaðurinn hefur farið frábærlega af stað með liði sínu Groningen í hollensku úrvalsdeildinni og skorað fimm mörk í fyrstu fjórum leikjunum. Spurður hvort hann væri ósáttur við að hafa ekki verið í upphaflega hópnum sagði Brynjólfur:
„Auðvitað vill maður alltaf vera í hópnum en fyrst ég er hérna núna er ég ekkert að pæla í því hvort ég hafi verið valinn fyrst eða seinna. Þegar maður er mættur hingað er maður bara mættur til að sýna sig.“
Kvaðst hann bjartsýnn á að fá að spreyta sig í verkefninu sem fram undan er og spila sinn fyrsta keppnisleik fyrir A-landsliðið.
„Já, já, það eru hellings tækifæri. Ég ætla bara að vera tilbúinn í það hlutverk sem ég fæ. Ég held að það sé það eina sem maður getur gert.“
Þrátt fyrir að vera tiltölulega nýkominn saman er íslenski hópurinn búinn að kynna sér mótherja föstudagsins, Aserbaídsjan.
„Já, við erum eitthvað búnir að skoða þá. Við munum skoða þá betur í vikunni og fara yfir hvernig leikplanið okkar verður.
En þetta verður líka leikur sem við ætlum að fara í til þess að vinna. Ég held að við verðum að fara yfir þá núna í vikunni og vera eins vel undirbúnir og hægt er,“ sagði Brynjólfur.
Hverju þakkarðu góða byrjun á tímabilinu hjá Groningen?
„Maður er búinn að vera duglegur að æfa og halda sér í góðu formi. Undirbúningstímabilið fór vel þannig að maður kemur inn á góðu róli inn í tímabilið. Þetta er einhvern veginn búið að smella hingað til. Það er helvíti gott að fá svona byrjun,“ sagði hann.
Þrátt fyrir að mörkin komi nú í hrönnum sagðist Brynjólfur ekki hafa breytt neinu í sínum leikstíl.
„Nei, ég held að það sé kannski meira að maður sé búinn að aðlagast liðsfélögunum og félaginu og að ég fékk traustið sem framherji númer eitt. Það var mjög mikilvægt.
Þá ertu inni á vellinum og þá koma mörkin. Ég held að það sé lykillinn, að ég hafi fengið traustið og er að spila því ég hef alltaf haft trú á mér og að ég geti gert þetta. Maður þurfti bara að fá tækifærið.“