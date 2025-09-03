Olga áfram í Eyjum

Lettneska knattspyrnukonan Olga Sevcova hefur ákveðið að framlengja dvöl sína í Vestmannaeyjum um eitt ár í það minnsta og halda áfram að spila með ÍBV.
Þegar Olga kom fyrst til landsins og gekk í raðir ÍBV árið 2020 gerði hún samning út það keppnistímabil. Að næsta tímabili loknu verða árin hennar í Eyjum hins vegar orðin sex.
Olga, sem er 33 ára kantmaður, hefur nú flutt fjölskyldu sína til Vestmannaeyja og hefur leikið vel allt frá komu sinni til landsins.
Auk þess að leika með ÍBV lék hún í nokkra mánuði á láni hjá Fenerbahce í Tyrklandi og leikur reglulega með lettneska landsliðinu. Olga hefur átta sinnum verið valin leikmaður ársins í Lettlandi.
Í ár hefur hún verið einn besti leikmaður 1. deildarinnar en Olga hefur skorað 14 mörk í 17 leikjum, auk þriggja marka í bikarkeppninni.
ÍBV er þegar búið að vinna 1. deildina og leikur því í Bestu deildinni á næsta tímabili.