Elías Rafn Ólafsson, landsliðsmarkvörður í knattspyrnu, var ekki aðalmarkvörður danska liðsins Midtjylland í upphafi tímabilsins en kom stuttu eftir það inn í liðið þegar keppinautur hans Jonas Lössl meiddist.
Elías Rafn hefur nýtt sín tækifæri til hins ítrasta og spilað frábærlega á tímabilinu hingað til þar sem Midtjylland er í öðru sæti dönsku úrvalsdeildarinnar og búið að tryggja sér sæti í deildarkeppni Evrópudeildarinnar.
„Þjálfarinn tekur ákvörðun um að spila mér inn í liðið. Ég var á bekknum og svona er bara boltinn. Svo meiðist keppinautur minn og ég tek bara stöðuna, spila vel og tek aftur yfir,“ útskýrði Elías Rafn í samtali við mbl.is.
Þrátt fyrir afar gott gengi Midtjylland á tímabilinu var Thomas Thomasberg, þjálfara liðsins vikið frá störfum á dögunum. Sagði markvörðurinn það hafa komið honum í opna skjöldu.
„Þetta er spes tímasetning allavega en þetta er bara boltinn. Þetta eru ákvarðanir sem eru ekki einu sinni nálægt okkur leikmönnum. En þetta var skrítið,“ viðurkenndi Elías Rafn.
Undir stjórn Thomasberg hafði Midtjylland ekki tapað í 17 leikjum í röð í öllum keppnum. Mike Tullberg var nýverið ráðinn í hans stað.