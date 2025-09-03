„Við Hákon erum góðir félagar“

„Ný undankeppni leggst mjög vel í okkur. Við eigum góða möguleika þó þetta sé erfiður riðill. Þetta verður bara spennandi,“ sagði Elías Rafn Ólafsson, landsliðsmarkvörður í knattspyrnu, í samtali við mbl.is.
Undankeppni HM 2026 hefst með heimaleik gegn Aserbaídsjan á föstudagskvöld. Aðeins fjögur lið eru í riðlinum og því um nokkurs konar úrslitaleik að ræða strax í fyrstu umferð.
„Þetta er náttúrlega bara skyldusigur. Maður felur sig ekkert á bak við það að við þurfum að taka þrjú stig úr þessum leik. Það er markmiðið okkar og það sem við ætlum að gera á föstudaginn,“ sagði Elías Rafn.
Íslenski hópurinn er búinn að líta fara yfir andstæðinga föstudagsins.
„Já, aðeins í morgun [í gær] fyrir æfingu. Þá fórum við aðeins yfir hvernig þeir gera þetta. Hvernig þeir spila út og pressa. Við munum skoða fleiri vídeó af þeim, það er ekki spurning,“ sagði hann.
Elías Rafn á í harðri baráttu við Hákon Rafn Valdimarsson um markvarðarstöðuna hjá landsliðinu. Hákon Rafn hefur verið aðalmarkvörður undanfarin ár en Elías Rafn hefur byrjað tímabilið frábærlega með Midtjylland.
„Þetta er bara spennandi. Arnar sér um valið á endanum og við styðjum hvorn annan sama hvað. Við erum góðir félagar við Hákon. Þetta verður spennandi að sjá,“ sagði hann um baráttuna.
Kvaðst Elías Rafn vera bjartsýnn á að vera í byrjunarliðinu að þessu sinni.
„Já, ég er allavega búinn að gera mitt. Spila vel og byrja tímabilið með krafti þannig að við sjáum hvernig þetta verður.“