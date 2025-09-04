Allir brosandi í Kaplakrika

„Við erum bara nokkuð sáttir við frammistöðuna og úrslitin í ágústmánuði,“ sagði Sigurður Bjartur Hallsson, sóknarmaður FH og leikmaður ágústmánaðar hjá Morgunblaðinu.
„Við getum ekki kvartað yfir stigasöfnuninni. Leikurinn gegn ÍBV var ekki góður af okkar hálfu og þetta var steindautt jafntefli. Ég hefði viljað vinna Víkingsleikinn og tækifærin voru svo sannarlega til staðar til þess að gera það. Að þessum tveimur leikjum undanskildum þá er ég mjög sáttur.
Það eru ekki mörg lið sem fara á Kópavogsvöll sem dæmi og vinna þar, það sama er hægt að segja um Varmá í Mosfellsbæ. Sigrarnir gegn Breiðabliki og Aftureldingu voru mjög sterkir. Við byrjuðum mótið ekki vel og vorum einfaldlega lélegir í upphafi móts. Við höfum virkilega spýtt í lófana og stigið upp undanfarnar vikur þannig að ég er bæði stoltur af liðinu og sjálfum mér,“ sagði Sigurður.
Eins og Sigurður kom inn á fóru Hafnfirðingar ekki vel af stað í sumar og voru í 11. og næstneðsta sæti deildarinnar að 11 umferðum loknum með 11 stig og þrjá sigra.
„Við byrjum mjög illa en leikurinn gegn Val, í fimmtu umferðinni í maí, var ákveðinn vendipunktur finnst mér. Við unnum þá 3:0 í Kaplakrika og eftir þann leik áttuðum við okkur á því að við værum ekki ömurlegir í fótbolta. Við unnum þrjá leiki af fjórum eftir sigurinn gegn Val en svo kom smá niðursveifla, sem gerist í fótbolta.
Persónulega fór mér líka að ganga betur í lok maímánaðar. Við skulum segja að ég hafi hætt að ofhugsa hlutina. Ég var rosalega fastur í ákveðinni rútínu. Ég þurfti að fara í göngutúr á leikdegi og borðaði alltaf það sama. Ég sleppti aðeins fram af mér beislinu og fór að mæta í leiki eins og um venjulega æfingu væri að ræða. Ég var allt of mikið að reyna að þröngva einhverjum hlutum í gegn í stað þess að láta leikinn koma til mín og leiðin hefur legið upp á við síðan ég komst út úr þessu boxi.“
Deildin í ár hefur sjaldan verið jafnari en FH-ingar voru í áttunda sætinu þegar mánuðurinn hófst og einungis stigi frá fallsæti en eru nú komnir í fimmta sætið og eru í baráttu um Evrópusæti.
„Þessi deild hefur verið hálffáránleg ef ég á að vera alveg hreinskilinn. Það er ótrúlega stutt á milli allra liðanna og ætli þetta sé ekki bara jafnasta deildin í Evrópu í dag. Við erum komnir upp í fimmta sætið og við erum að sjálfsögðu að horfa upp fyrir okkur, það kemur ekkert annað til greina, enda vill maður alltaf fara eins og langt og mögulegt er.
Sem leikmaður ferðu inn í alla leiki til þess að vinna þá og það breytist ekkert þó að deildin sé jafnari en oft áður. Ég held að allir sem spila í Bestu deildinni séu mjög meðvitaðir um það hversu jöfn deildin er og geri sér þar af leiðandi grein fyrir því að það er ekkert gefins í þessu. Fyrir hinn almenna áhorfanda er þetta örugglega mjög skemmtilegt áhorfs en sem leikmaður pælir maður lítið í því hversu jöfn deildin er.“
Þetta er langbesta tímabil Sigurðar í efstu deild en hann hefur skorað 10 mörk í 20 leikjum og segist hvergi nærri hættur.
„Það hefur alltaf verið markmið hjá mér að skora tíu mörk á hverju einasta tímabili en þetta er fyrsta tímabilið sem það tekst hjá mér í efstu deild. Ég er hvergi nærri hættur og það eru ennþá sex umferðir eftir af tímabilinu. Markmiðið núna er að skora að minnsta kosti 15 mörk og það yrði heldur ekkert leiðinlegt að skora aðeins meira en það.
Hvað markmið FH-liðsins varðar þá fórum við inn í þetta tímabil með það að markmiði að enda í efri hluta deildarinnar. Það er ekkert fast í hendi ennþá en auðvitað viljum við vera í efri hlutanum þegar deildinni verður skipt upp. Þaðan liggur leiðin svo bara upp á við og þú ert aldrei sáttur í sjötta eða fimmta sætinu, við viljum gera okkur gildandi í baráttunni um Evrópusæti.“
Sigurður er fullur sjálfstrausts og telur Hafnfirðinga eiga eitthvað inni þrátt fyrir mjög góð úrslit í ágústmánuði.
„Mér finnst við ennþá eiga eitthvað inni. Það kom ákveðinn tímapunktur í sumar þar sem við vorum sérstaklega öflugir varnarlega. Við viljum vera lið sem verst vel og heldur markinu sínu hreinu. Það er eitt af markmiðum okkar fyrir lokaleikina en eins og ég kom inn á þá erum við lið og varnarleikurinn byrjar hjá fremsta manni til hins aftasta.
Við horfum björtum augum fram á við og það er óhætt að segja að það sé bjart yfir Kaplakrika þessa dagana eftir góðar vikur. Það er bara þannig að þegar vel gengur er erfitt að kvarta yfir einhverju og stemningin og mórallinn innan liðsins er í hæstu hæðum. Það eru allir skælbrosandi í Krikanum þessa dagana,“ sagði Sigurður Bjartur.