Fótboltamaðurinn Jóhannes Kristinn Bjarnason, leikmaður Kolding í Danmörku og U21 árs landsliðsins, er spenntur fyrir komandi verkefnum hjá íslenska liðinu. Liðið mætir Færeyjum í nýrri undankeppni EM á Þróttarvelli í dag og svo Eistlandi á útivelli á mánudag.
„Þetta leggst vel í mig. Það er búið að ganga vel í æfingaleikjunum og ég er mjög spenntur. Það verður enginn leikur léttur í þessum riðli. Við verðum að gíra okkur vel í þetta og gera okkar,“ sagði Jóhannes um landsleikina.
Hann skipti á dögunum úr KR og gekk í raðir Kolding og er ánægður með fyrstu vikurnar í Danmörku.
„Þetta hefur farið vel af stað. Ég er að koma mér inn í hlutina og að læra á leikkerfið og leikmennina í kringum mig.
Ég er svo að vinna í litlu hlutunum eins og að finna mér íbúð og bíl. Þetta er allt að smella hjá mér,“ sagði hann.
En er lífið í Kolding mjög frábrugðið því í Vesturbænum?
„Það er alltaf erfitt að fara frá Íslandi, þar sem þú þekkir allt, líður vel og ert vanur að vera. Þetta fer samt vel af stað. Þetta er öðruvísi en á Íslandi en ég vil spila úti og komast eins og langt og ég get.
Ég er að spila aðeins öðruvísi en hjá KR en það er ekki búið að negla stöðu sem þeir vilja sjá mig. Þeir spila með tvo miðjumenn framar og tvo aftar og það verður gaman að sjá hvar þeir vilja hafa mig,“ sagði Jóhannes.