Arnari aldrei liðið eins vel

Arnar Gunnlaugsson á fundinum í dag.
Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari karla í fótbolta, er afar spenntur fyrir leiknum við Aserbaídsjan í undankeppni HM á Laugardalsvelli á morgun.

Leikurinn er sá fyrsti í undankeppninni og á nýjum og endurbættum Laugardalsvellli. Æfingar í vikunni hafa gengið vel.

„Mér hefur aldrei liðið eins vel með hópinn og núna. Síðast var langt tímabil að baki en núna er september og leikjaálagið ekki byrjað að segja til sín.

Mér finnst allir hafa verið ferskir og æfingarnar búnar að vera stórkostlegar. Ég er með góða tilfinningu fyrir þennan leik,“ sagði Arnar á blaðamannafundi í dag.

