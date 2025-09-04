Breiðablik - FH, staðan er 0:1

Breiðablik tekur á móti FH í 16. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta á Kópavogsvelli klukkan 19:15.
Breiðablik er í efsta sæti deildarinnar með 40 stig en FH er í öðru sætinu með 35 stig.
Mbl.is er á Kópavogsvelli og færir ykkur allt það helsta úr leiknum í beinni textalýsingu.
|Tindastóll
|1:0
|Fram
|1:0 Tindastóll! Woods kemur boltanum út til hægri á Maríu sem bíður eftir því að Woods skili sér inná teig og sendir síðan á hana og hún klárar snyrtilega í markið. Allt er þegar þrennt er, þriðja fyrirgjöfin í seinni og þá kemur mark. Woods skorar 1:0.Makala Woods (Tindastóll) skorar
|Víkingur R.
|3:2
|Valur
|3:2 - Hvað er í gangi!? Jasmín Erla komin í gegn og rennir boltanum fyrir markið þar sem Jordyn stekkur á hann og skorar. Allt opið á nýjan leik.Jordyn Rhodes (Valur) skorar