Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 4.9.2025 | 19:27

Breiðablik - FH, staðan er 0:1

Elísa Lana Sigurjónsdóttir og Heiðdís Lillýjardóttir eigast við í bikarúrslitaleik …
Elísa Lana Sigurjónsdóttir og Heiðdís Lillýjardóttir eigast við í bikarúrslitaleik liðanna í haust. mbl.is/Hákon Pálsson
mbl.is

Ásta Hind Ómarsdóttir

astahind@mbl.is

Breiðablik tekur á móti FH í 16. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta á Kópavogsvelli klukkan 19:15.

Breiðablik er í efsta sæti deildarinnar með 40 stig en FH er í öðru sætinu með 35 stig.

Mbl.is er á Kópavogsvelli og færir ykkur allt það helsta úr leiknum í beinni textalýsingu.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Ísland U21 1:2 Færeyjar U21 opna
90. mín. Jóhan Josephsen (Færeyjar U21) fær gult spjald Fyrir að tefja.
Tindastóll 1:0 Fram opna
55. mín. Makala Woods (Tindastóll) skorar 1:0 Tindastóll! Woods kemur boltanum út til hægri á Maríu sem bíður eftir því að Woods skili sér inná teig og sendir síðan á hana og hún klárar snyrtilega í markið. Allt er þegar þrennt er, þriðja fyrirgjöfin í seinni og þá kemur mark. Woods skorar 1:0.
Víkingur R. 3:2 Valur opna
72. mín. Jordyn Rhodes (Valur) skorar 3:2 - Hvað er í gangi!? Jasmín Erla komin í gegn og rennir boltanum fyrir markið þar sem Jordyn stekkur á hann og skorar. Allt opið á nýjan leik.
FH 12:16 Fram opna
30. mín. Rúnar Kárason (Fram) skoraði mark

Leiklýsing

Breiðablik 0:1 FH opna loka
36. mín. Breiðablik fær hornspyrnu
mbl.is
Fleira áhugavert
Bárðarbunga skelfur Flugmaðurinn hissa að flakið sé ferðamannastaður Margt áunnist en verkinu ekki lokið Ríkisráðsfundur á Bessastöðum
Fleira áhugavert
Flugmaðurinn hissa að flakið sé ferðamannastaður Snorri tjáir sig Margt áunnist en verkinu ekki lokið Daði ætlar að endurskoða lög um brunatryggingar