„Við erum búnir að bíða eftir þessu í ár,“ sagði Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari U21 árs landsliðs Íslands í fótbolta, í samtali við mbl.is.
Ísland mætir Færeyjum í dag í fyrsta leik liðsins í undankeppni EM en flautað verður til leiks klukkan 17 á Þróttarvelli.
„Við höfum fengið þrjá glugga til að undirbúa okkur. Loksins er komið að þessu og það eru allir mjög spenntir,“ bætti Ólafur við. Ísland mætir Færeyjum í dag og svo Eistlandi á útivelli á mánudaginn kemur.
„Allir landsleikir eru erfiðir og liðin eru skipulögð. Þessar tvær þjóðir spiluðu í júní og Færeyjar unnu 2:1. Við einbeitum okkur að Færeyjum núna og það er öflugt og skipulagt lið sem veit hvað þarf til að vinna leiki. Við þurfum að vera upp á okkar besta ef við ætlum okkur að vinna.“
Frekar margir leikmenn í íslenska hópnum eru að spila lítið með sínum félagsliðum. Ólafur hefur ekki teljandi áhyggjur af því.
„Auðvitað getur það tekið smá tíma að komast inn í lið. Við værum til í að leikmenn fengju fleiri mínútur en það getur tekið tíma. Ég hef engar áhyggjur núna,“ sagði hann.
Íslenska liðið hefur spilað á Víkingsvelli undanfarin ár en er nú komið á Þróttarvöll.
„Grasið er nýtt og til fyrirmyndar. Það er líka stutt í aðalvöllinn og það er gott að vera í Laugardalnum,“ sagði Ólafur.