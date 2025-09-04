Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 4.9.2025 | 9:55

Búnir að bíða eftir þessu í ár

Frá æfingu íslenska liðsins í gær.
Frá æfingu íslenska liðsins í gær. mbl.is/Birta Margrét

„Við erum búnir að bíða eftir þessu í ár,“ sagði Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari U21 árs landsliðs Íslands í fótbolta, í samtali við mbl.is.

Ísland mætir Færeyjum í dag í fyrsta leik liðsins í undankeppni EM en flautað verður til leiks klukkan 17 á Þróttarvelli.

„Við höfum fengið þrjá glugga til að undirbúa okkur. Loksins er komið að þessu og það eru allir mjög spenntir,“ bætti Ólafur við. Ísland mætir Færeyjum í dag og svo Eistlandi á útivelli á mánudaginn kemur.

Ólafur Ingi Skúlason
Ólafur Ingi Skúlason mbl.is/Karítas

„Allir landsleikir eru erfiðir og liðin eru skipulögð. Þessar tvær þjóðir spiluðu í júní og Færeyjar unnu 2:1. Við einbeitum okkur að Færeyjum núna og það er öflugt og skipulagt lið sem veit hvað þarf til að vinna leiki. Við þurfum að vera upp á okkar besta ef við ætlum okkur að vinna.“

Frekar margir leikmenn í íslenska hópnum eru að spila lítið með sínum félagsliðum. Ólafur hefur ekki teljandi áhyggjur af því.

„Auðvitað getur það tekið smá tíma að komast inn í lið. Við værum til í að leikmenn fengju fleiri mínútur en það getur tekið tíma. Ég hef engar áhyggjur núna,“ sagði hann.

Íslenska liðið hefur spilað á Víkingsvelli undanfarin ár en er nú komið á Þróttarvöll.

„Grasið er nýtt og til fyrirmyndar. Það er líka stutt í aðalvöllinn og það er gott að vera í Laugardalnum,“ sagði Ólafur.

mbl.is
