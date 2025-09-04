„Ég er orðlaus,“ sagði sóknarmaðurinn Hilmir Rafn Mikaelsson í samtali við mbl.is eftir tap gegn Færeyjum, 2:1, í fyrsta leik í undankeppni EM 2027 á Þróttarvelli í dag.
Íslenska liðið var vægast sagt meira með boltann og það færeyska var mjög aftarlega á vellinum. Það gekk hins vegar illa að skapa mörg góð færi.
„Þetta er leikur sem við eigum alltaf að vinna. Við komum gíraðir í þennan leik, búnir að æfa vel og svo gerist þetta. Þetta er eins og að tapa slag á móti litla bróður. Við eigum alltaf að vinna þetta lið.
Þeir liggja til baka og gera það vel. Þetta var klaufalegt hjá okkur líka. Við gefum þeim tvö mörk og erum smá á hælunum í báðum mörkum. Það vantaði aðeins meiri gæði. Ég veit ekki hversu margar fyrirgjafir gengu ekki upp. Ég sem framherji er pirraður yfir hvernig við vorum á síðasta þriðjungi,“ sagði Hilmir um leikinn.
Mark Íslands kom eftir góðan sprett hjá Hilmi en skráist líklegast sem sjálfsmark.
„Ég notaði kraftinn minn, negldi honum fyrir og vonaði það besta. Vonandi var þetta mitt mark en þetta var sennilega sjálfsmark,“ sagði Hilmir.