Eins og hjá stórum félögum í Evrópu

Íslenska karlalandsliðið í fótbolta leikur sinn fyrsta leik á Laugardalsvelli eftir framkvæmdir annað kvöld er liðið leikur við Aserbaídsjan í undankeppni HM.
Hákon Arnar Haraldsson verður fyrirliði Íslands á morgun í fjarveru Orra Steins Óskarssonar og hann er afar hrifinn af blandaða grasinu á vellinum.
„Völlurinn er í toppstandi og mun betri en hann hefur verið. Ég hef spilað á mörgum góðum völlum og þetta er svipað og hjá mörgum stórum félögum í Evrópu.
Það er frábært að vera komin með svona góðan völl,“ sagði Hákon, sem hefur spilað í Meistaradeild Evrópu með Lille og veit hvað hann syngur.