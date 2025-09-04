Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 4.9.2025 | 16:20

Eins og hjá stórum félögum í Evrópu

Grasið á Laugardalsvelli er í toppstandi.
Íslenska karlalandsliðið í fótbolta leikur sinn fyrsta leik á Laugardalsvelli eftir framkvæmdir annað kvöld er liðið leikur við Aserbaídsjan í undankeppni HM.

Hákon Arnar Haraldsson verður fyrirliði Íslands á morgun í fjarveru Orra Steins Óskarssonar og hann er afar hrifinn af blandaða grasinu á vellinum.

„Völlurinn er í toppstandi og mun betri en hann hefur verið. Ég hef spilað á mörgum góðum völlum og þetta er svipað og hjá mörgum stórum félögum í Evrópu.

Það er frábært að vera komin með svona góðan völl,“ sagði Hákon, sem hefur spilað í Meistaradeild Evrópu með Lille og veit hvað hann syngur.

