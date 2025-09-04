„Það er geggjuð tilfinning. Þetta er eitthvað sem mann hefur alltaf dreymt um sem fótboltamaður. Það er geggjað að vera kominn hingað í þennan hóp með öllum þessum gæðaleikmönnum,“ sagði knattspyrnumaðurinn Gísli Gottskálk Þórðarson í samtali við mbl.is.
Hinn tvítugi Gísli Gottskálk er í A-landsliðshópnum í fyrsta sinn en Ísland á fyrir höndum heimaleik gegn Aserbaídsjan annað kvöld og gegn Frakklandi í París næstkomandi þriðjudagskvöld.
Spurður út í lið Aserbaídsjan sagði hann: „Þetta er lið sem er með fullt af gæðaleikmönnum eins og flest öll landslið. Þeir eru með góða leikmenn inn á milli og geta veitt manni mjög erfiðan leik.
Ég held að þetta verði erfiður leikur en á sama tíma leikur sem við viljum fara inn í með góðu sjálfstrausti. Við viljum vinna þennan leik. Það er skýrt markmið að við verðum að vinna Aserbaídsjan.“
Ertu bjartsýnn á að fá þínar fyrstu mínútur með A-landsliðinu í þessu verkefni?
„Já og nei. Ég er mættur núna í fyrsta sinn og geri mitt allra besta. Ég er með engar væntingar og tek bara því hlutverki sem ég fæ með glöðu geði. Ég er tilbúinn að gera mitt besta ef kallið kemur,“ sagði hann.
Gísli Gottskálk vann með Arnari Gunnlaugssyni landsliðsþjálfara um þriggja ára skeið hjá Víkingi úr Reykjavík og telur það munu koma sér vel.
„Það skemmir náttúrlega ekki fyrir að hafa unnið með Arnari og að þekkja allt sem hann stendur fyrir. Við vorum að djóka með það að maður hefur heyrt þessa hluti sem hann er að fara yfir einu sinni eða tvisvar áður í Víkinni.
Ég kann hans leikstíl og hvernig hann vill spila mjög vel. En auðvitað eru einhverjar breytingar, þetta er ekki bara klippa/líma, þannig að það er alveg eitthvað nýtt sem maður þarf að taka inn. Það skemmir ekki fyrir að þekkja þjálfarann vel.
Ég hef spilað fyrir hann og hann veit líka að ég kann hans kerfi. Það var ekki alltaf þannig. Maður er búinn að læra þetta eftir að hafa unnið með honum í þrjú ár. Það tók sinn tíma að læra þetta allt saman, en það skemmir ekki fyrir.“