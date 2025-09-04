Frá Stjörnunni til Vals

Knattspyrnumaðurinn ungi Dagur Orri Garðarsson hefur gert fimm ára samning við Val. Hann kemur til félagsins frá Stjörnunni eftir yfirstandandi tímabil.
Dagur hefur leikið með HK í 1. deildinni í sumar og skorað ellefu mörk í nítján leikjum. Hann lék áður að láni hjá KFG í 2. deild og skoraði 12 mörk í 27 leikjum.
„Samningurinn undirstrikar þá stefnu sem við höfum tekið – að fjárfesta í framtíðinni og það er okkar trú að hjá okkur muni Dagur Orri taka mikilvæg skref á sínum ferli,“ er haft eftir Birni Steinari Jónssyni, formanni knattspyrnudeildar Vals, í yfirlýsingu félagsins.