„Já og nei,“ svaraði Daníel Tristan Guðjohnsen, nýliði í íslenska landsliðshópnum í fótbolta, í samtali við mbl.is aðspurður hvort hann hefði átt von á að vera valinn í hópinn.
„Við erum með marga góða sóknarmenn sem hafa verið að gera vel með sínum félagsliðum en maður vissi samt að þetta væri möguleiki,“ bætti hann við.
Daníel er í stóru hlutverki hjá sænska liðinu Malmö. Hann samdi við félagið árið 2022 og þurfti að bíða þolinmóður eftir því að vinna sér inn sæti í liðinu, m.a. vegna meiðsla.
„Ég er sáttur og það er góð tilfinning að vera kominn í þetta hlutverk. Okkur gengur ekki sem best en vonandi kemur það.
Þetta hefur verið erfitt. Það er ekkert best í heimi að meiðast en það er partur af þessu. Núna líður mér vel og vonandi heldur það áfram.“
Daníel er yngsti sonur Eiðs Smára Guðjohnsen og Ragnhildar Sveinsdóttur. Eldri bræður hans, Sveinn Aron og Andri Lucas eru einnig atvinnumenn í fótbolta.
„Ég er ekki líkur Andra og Svenna. Ég er meira til í að fá boltann og gera eitthvað eða tengja við samherjana. Maður er samt alltaf tilbúinn í teignum,“ sagði hann.
Andri er lykilmaður í íslenska hópnum en Sveinn Aron hefur ekki verið valinn að undanförnu. Daníel verður því með einn eldri bróður í fyrsta verkefninu.
„Það er geggjað að hafa stóra bróður hérna. Þetta er spennandi verkefni,“ sagði Daníel.