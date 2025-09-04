Grillað að slaka á með Giroud

Hákon Arnar Haraldsson hefur farið vel af stað með franska knattspyrnuliðinu Lille á tímabilinu. Liðið er í þriðja sæti frönsku 1. deildarinnar með sjö stig eftir þrjá leiki. Á meðal liðsfélaga Hákonar hjá Lille er franska stjarnan Olivier Giroud.
„Það er súrealískt. Hann var allt í einu mættur í klefann. Þegar ég var krakki fylgdist ég með honum í ensku úrvalsdeildinni með Arsenal og Chelsea.
Það er smá grillað að vera að slaka á með honum í klefanum. Hann er alvöru sigurvegari og gefur okkur helling. Hann er niðri á jörðinni og toppmaður,“ sagði Hákon um Giroud á blaðamannafundi landsliðsins í dag.