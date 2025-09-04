Grindavík/Njarðvík í Bestu deildina

Grindavík/Njarðvík tryggði sér í kvöld sæti í Bestu deild kvenna í knattspyrnu með því að leggja HK að velli, 4:1, í hreinum úrslitaleik um annað sæti 1. deildar í lokaumferð deildarinnar í Njarðvík.
Grindavík/Njarðvík komst með sigrinum upp fyrir HK og endar í öðru sæti með 38 stig á meðan HK situr eftir með sárt ennið í þriðja sæti, þar sem liðið fékk 37 stig.
Heimakonur brutu ísinn eftir aðeins 11 mínútna leik þegar Sophia Romine skoraði með föstu skoti úr vítateignum eftir að boltinn barst til hennar í kjölfar hornspyrnu.
Á 22. mínútu var Romine aftur á ferðinni þegar hún skoraði aftur með viðstöðulausu skoti utarlega úr vítateignum en að þessu sinni eftir laglegt spil Grindavíkur/Njarðvíkur.
Á 35. mínútu minnkaði Loma McNeese muninn þegar hún skoraði af stuttu færi eftir sendingu frá Emilíu Lind Atladóttur.
Staðan í hálfleik var því 2:1, Grindavík/Njarðvík í vil.
Eftir tæplega klukkutíma leik fengu heimakonur dæmda vítaspyrnu. Á vítapunktinn steig Danai Kaldaridou og skoraði af öryggi. Staðan þá orðin 3:1.
Ása Björg Einarsdóttir innsiglaði svo sigur Grindavíkur/Njarðvíkur með fjórða marki heimakvenna í uppbótartíma venjulegs leiktíma.
Þar með er sameiginlegt lið Grindavíkur/Njarðvík komið upp í efstu deild í fyrsta sinn. Grindavík hefur áður leikið í efstu deild en það hefur Njarðvík hins vegar aldrei gert.