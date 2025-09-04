Hugsaði mín mál í sumar

Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 4.9.2025 | 12:20

Jón Dagur Þorsteinsson, landsliðsmaður í fótbolta, fékk að spila töluvert minna en hann vildi á síðasta tímabili, sem var hans fyrsta tímabil með Herthu Berlín í Þýskalandi.

Í samtali við mbl.is viðurkenndi Jón Dagur að hann hefði hugsað sín mál í sumar en ákvað að lokum að vera áfram hjá Herthu.

„Ég spilaði svo lítið á síðasta tímabili og hugsaði mín mál en eftir samtal við þjálfarann og mitt fólk ákvað ég að keyra á þetta.

Ég tek kannski stöðuna aftur í janúar en þetta hefur byrjað fínt hjá mér þótt liðinu hafi ekki gengið sérlega vel.

Mér líður líka vel í Berlín og ákvað að vera áfram. Mér líður frábærlega utan vallar og þetta er skemmtileg borg,“ sagði Jón Dagur.

