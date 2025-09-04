ÍBV skoraði níu í Árbænum

ÍBV sagði skilið við frábært tímabil með stórsigri á Fylki, 9:1, í lokaumferð 1. deildar kvenna í knattspyrnu í Árbærnum í kvöld.
ÍBV var þegar búið að tryggja sér öruggan sigur í deildinni og Fylkisliðið var þegar fallið niður í 2. deild.
Allison Lowrey skoraði þrennu fyrir ÍBV og endaði langmarkahæst í deildinni með 25 mörk. Olga Sevcova komst einnig á blað og var næstmarkahæst í deildinni með 15 mörk.
Allison Clark skoraði einnig og hún var þriðja markahæst í deildinni með 13 mörk. Viktorija Zaicikova, Erna Sólveig Davíðsdóttir, hin 14 ára gamla Milena Mihaila Patru og Avery Vanderven komust sömuleiðis allar á blað hjá ÍBV.
Ásdís Þóra Böðvarsdóttir skoraði mark Fylkis.
KR heimsótti ÍA í Akraneshöllina og vann góðan 3:1-sigur.
Katla Guðmundsdóttir, Lina Berrah og Anna María Bergþórsdóttir skoruðu mörk KR og Selma Dögg Þorsteinsdóttir skoraði fyrir Skagakonur.
Haukar fengu Aftureldingu í heimsókn á Ásvelli og unnu 2:0. Afturelding var þegar fallin niður í 2. deild.
Anna Rut Ingadóttir og Halla Þórdís Svansdóttir skoruðu mörk Hauka.
Þá vann Grótta öruggan 3:0-sigur á Keflavík á Seltjarnarnesi. Lovísa Davíðsdóttir Scheving skoraði tvívegis fyrir Gróttu og Saga Líf Sigurðardóttir skoraði eitt mark.