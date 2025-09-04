Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 4.9.2025 | 20:18

ÍBV skoraði níu í Árbænum

Allison Lowrey skoraði 25 mörk í deildinni í sumar.
Allison Lowrey skoraði 25 mörk í deildinni í sumar. Ljósmynd/Sigfús Gunnar

ÍBV sagði skilið við frábært tímabil með stórsigri á Fylki, 9:1, í lokaumferð 1. deildar kvenna í knattspyrnu í Árbærnum í kvöld.

ÍBV var þegar búið að tryggja sér öruggan sigur í deildinni og Fylkisliðið var þegar fallið niður í 2. deild.

Allison Lowrey skoraði þrennu fyrir ÍBV og endaði langmarkahæst í deildinni með 25 mörk. Olga Sevcova komst einnig á blað og var næstmarkahæst í deildinni með 15 mörk.

Allison Clark skoraði einnig og hún var þriðja markahæst í deildinni með 13 mörk. Viktorija Zaicikova, Erna Sólveig Davíðsdóttir, hin 14 ára gamla Milena Mihaila Patru og Avery Vanderven komust sömuleiðis allar á blað hjá ÍBV.

Ásdís Þóra Böðvarsdóttir skoraði mark Fylkis.

KR vann á Akranesi

KR heimsótti ÍA í Akraneshöllina og vann góðan 3:1-sigur.

Katla Guðmundsdóttir, Lina Berrah og Anna María Bergþórsdóttir skoruðu mörk KR og Selma Dögg Þorsteinsdóttir skoraði fyrir Skagakonur.

Haukar fengu Aftureldingu í heimsókn á Ásvelli og unnu 2:0. Afturelding var þegar fallin niður í 2. deild.

Anna Rut Ingadóttir og Halla Þórdís Svansdóttir skoruðu mörk Hauka.

Þá vann Grótta öruggan 3:0-sigur á Keflavík á Seltjarnarnesi. Lovísa Davíðsdóttir Scheving skoraði tvívegis fyrir Gróttu og Saga Líf Sigurðardóttir skoraði eitt mark.

mbl.is
Fleira áhugavert
Ekki ástæða til að breyta og bregðast við Snorri tjáir sig Þrjár kláfferjur teknar úr umferð Segja tillögur sýna mikið skilningsleysi
Fleira áhugavert
Margt áunnist en verkinu ekki lokið Segja tillögur sýna mikið skilningsleysi Göngubrúin kostaði 600 milljónir Þögnin í kjölfarið var ógnvekjandi