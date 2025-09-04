Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 4.9.2025 | 20:03

Mikilvægur sigur Tindastóls

Framarar reyna skalla að marki Sauðkrækinga á Sauðárkróki í kvöld.
Framarar reyna skalla að marki Sauðkrækinga á Sauðárkróki í kvöld. Ljósmynd/Jóhann Helgi
Tinda­stóll tók á móti Fram í 16. um­ferð Bestu deild­ar kvenna í fót­bolta á Sauðár­króki í kvöld og lauk leiknum með 1:0-sigri Tindastóls.

Tindastóll er áfram í níunda sæti, fallsæti, en nú með 17 stig. Fram er sæti ofar með 18 stig.

Leikurinn var mikilvægur fyrir bæði lið og sást það vel á spilamennsku þeirra í byrjun leiks. Það gerðist lítið sem ekkert fyrstu 40 mínúturnar en þá lifnaði vel yfir þessu. Fram átti skot í stöng, skalla sem bjargað var á línu og Genevieve Crenshaw markvörður Tindastóls varði nokkrum sinnum vel.

Fram óð í færum undir lok hálfleiksins en heimakonur lifðu áhlaupið af. Tindastóll fékk svo frábært færi þegar Aldís María Jóhannsdóttir átti skot sem fór beint á Ashley Orkus í marki Fram.

Seinni hálfleikurinn var í raun beint framhald á endanum á fyrri hálfleiknum mikið fjör. Bæði lið áttu fín tækifæri besta færið fékk Murielle Tiernan þegar Alda Ólafsdóttir sendi hana í gegn en Crenshaw varði glæsilega.

Tindastóll átti tvær fínar fyrirgjafir en skallaði fram hjá í bæði skiptin. Allt er þegar þrennt er segir máltækið og í þriðju fyrirgjöfinni skoraði Makala WoodsWoods kom boltanum út til hægri á Maríu Dögg Jóhannesdóttur sem beið eftir því að Woods skilaði sér inn á teiginn, setti þá boltann á hana og Woods kláraði snyrtilega í markið. 1:0 fyrir Tindastól eftir 55 mínútur.

Fram hélt áfram að skapa sér færi eftir þetta. Murielle og Hildur María Jónasdóttir áttu skot í slá og síðan var urmull af hálf færum sem Crenshaw varði. Framarar náðu svo að koma boltanum í markið á 66 mínútu en markið dæmt af vegna rangstöðu.

Fram hélt áfram að reyna að ná jöfnunarmarkinu en allt kom fyrir ekki, þær náðu bara ekki að skora í kvöld. Eftir 70. mínútu færðist ró yfir heimakonur og þær vörðust vel og náðu að sigla mikilvægum sigri í höfn.

Fram spilaði í raun vel, skapaði sér helling af færum en Crenshaw sá við öllum þeirra tilraunum. Tindastóls liðið var óöruggt lengi framan af en fann sig eftir því sem leið á leikinn.

Sigurinn var lífsnauðsynlegur til að halda sér í baráttunni því tap í dag hefði verið ansi langt í næstu lið miðað við önnur úrslit. Frábær sigur Tindastóls og mega þær þakka Crenshaw fyrir þennan sigur, hún var sú sem stóð upp úr í kvöld.

Tindastóll 1:0 Fram opna loka
90. mín. Lily Farkas (Fram) á skot sem er varið Ágætt skot en Crenshaw á ekki í erfiðleikum með þetta
