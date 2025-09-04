Mögnuð endurkoma Blika í toppslagnum

Breiðablik vann toppslaginn gegn FH, 2:1, eftir ótrúlega endurkomu á heimavelli í 16. umferð Bestu deildar kvenna í knattspyrnu í kvöld.
Breiðablik er á toppi deildarinnar með 43 stig og FH í öðru sæti með 35 stig.
FH var 1:0 yfir eftir fjörugan fyrri hálfleik í grenjandi rigningu á Kópavogsvelli og Berglind Freyja Hlynsdóttir skoraði mark FH eftir aðeins tíu mínútur. FH-ingar skiptu frá hægri yfir á vinstri, Thelma Lóa Hermannsdóttir fékk sendingu á milli varnarmanna og kom með fyrirgjöf, fasta niðri, á Berglindi sem setti boltann í fyrstu snertingu á fjær.
Blikar fengu fín færi til að jafna í fyrri hálfleik en þær Berglind Björg Þorvaldsdóttir og Samantha Smith áttu báðar skot í tréverkið, innan við fimm mínútum frá marki FH.
Bæði lið fengu ágæt færi í fyrri hálfleik en Macy Enneking varði virkilega vel í marki FH og gestirnir voru 1:0 yfir.
Í seinni hálfleik tóku Blikar öll völd á leiknum og leikurinn fór að mestu leyti fram í og í kringum vítateig FH en þrátt fyrir það náðu Blikar ekki að skora fyrr en í blálokin.
Blikar settu boltann í netið á 56. mínútu en Kristín Dís Árnadóttir átti skot í stöngina og Berglind Björg fylgdi eftir og setti boltann í netið en hún var fyrir innan og markið dæmt af.
Það var ekki fyrr en á 89. mínútu þegar varamaðurinn Birta Georgsdóttir jafnaði metin fyrir FH, hún átti skot í stöngina, fékk boltann aftur og skoraði þá.
Birta skoraði svo sigurmark Blika í uppbótartíma en hún fékk sendingu í gegn og setti boltann fast niðri í fjærhornið.