4.9.2025

Mögnuð endurkoma Blika í toppslagnum

Karitas Tómasdóttir með boltann í kvöld.
Karitas Tómasdóttir með boltann í kvöld. Morgunblaðið/Árni Sæberg
mbl.is

Ásta Hind Ómarsdóttir

astahind@mbl.is

Breiðablik vann toppslaginn gegn FH, 2:1, eftir ótrúlega endurkomu á heimavelli í 16. umferð Bestu deildar kvenna í knattspyrnu í kvöld.

Breiðablik er á toppi deildarinnar með 43 stig og FH í öðru sæti með 35 stig.

FH var 1:0 yfir eftir fjörugan fyrri hálfleik í grenjandi rigningu á Kópavogsvelli og Berglind Freyja Hlynsdóttir skoraði mark FH eftir aðeins tíu mínútur. FH-ingar skiptu frá hægri yfir á vinstri, Thelma Lóa Hermannsdóttir fékk sendingu á milli varnarmanna og kom með fyrirgjöf, fasta niðri, á Berglindi sem setti boltann í fyrstu snertingu á fjær. 

Blikar fengu fín færi til að jafna í fyrri hálfleik en þær Berglind Björg Þorvaldsdóttir og Samantha Smith áttu báðar skot í tréverkið, innan við fimm mínútum frá marki FH.

Bæði lið fengu ágæt færi í fyrri hálfleik en Macy Enneking varði virkilega vel í marki FH og gestirnir voru 1:0 yfir. 

Í seinni hálfleik tóku Blikar öll völd á leiknum og leikurinn fór að mestu leyti fram í og í kringum vítateig FH en þrátt fyrir það náðu Blikar ekki að skora fyrr en í blálokin.

Blikar settu boltann í netið á 56. mínútu en Kristín Dís Árnadóttir átti skot í stöngina og Berglind Björg fylgdi eftir og setti boltann í netið en hún var fyrir innan og markið dæmt af.

Það var ekki fyrr en á 89. mínútu þegar varamaðurinn Birta Georgsdóttir jafnaði metin fyrir FH, hún átti skot í stöngina, fékk boltann aftur og skoraði þá.

Birta skoraði svo sigurmark Blika í uppbótartíma en hún fékk sendingu í gegn og setti boltann fast niðri í fjærhornið.

