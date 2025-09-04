Öttu kappi í fótboltagolfi (myndskeið)

Í kvöld fer fram sannkallaður stórleikur í Bestu deild kvenna þegar FH heimsækir Breiðablik á Kópavogsvöll klukkan 19.15.
Af því tilefni hefur Besta deildin sent frá sér myndskeið til þess að vekja athygli á stórleiknum, en í honum mætast tvö efstu lið deildarinnar.
Í myndskeiðinu má sjá þær Kristínu Dís Árnadóttur og Samönthu Smith leikmenn Breiðabliks etja kappi við Örnu Eiríksdóttur og Andreu Rán Snæfeld Hauksdóttur leikmenn FH í fótboltagolfi.
Þessi tvö lið mættust einmitt í úrslitum bikarkeppninnar fyrir rétt rúmum tveimur vikum í æsispennandi leik sem endaði með sigri Breiðabliks eftir framlengingu.
