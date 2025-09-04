Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 4.9.2025 | 15:57

Öttu kappi í fótboltagolfi (myndskeið)

Samantha Smith og Deja Sandoval eigast við í bikarúrslitaleik Breiðabliks …
Samantha Smith og Deja Sandoval eigast við í bikarúrslitaleik Breiðabliks og FH í síðasta mánuði. mbl.is/Hákon

Í kvöld fer fram sannkallaður stórleikur í Bestu deild kvenna þegar FH heimsækir Breiðablik á Kópavogsvöll klukkan 19.15.

Af því tilefni hefur Besta deildin sent frá sér myndskeið til þess að vekja athygli á stórleiknum, en í honum mætast tvö efstu lið deildarinnar.

Reyndu fyrir sér með bundið fyrir augun (myndskeið)

Í myndskeiðinu má sjá þær Kristínu Dís Árnadóttur og Samönthu Smith leikmenn Breiðabliks etja kappi við Örnu Eiríksdóttur og Andreu Rán Snæfeld Hauksdóttur leikmenn FH í fótboltagolfi.

Þessi tvö lið mættust einmitt í úrslitum bikarkeppninnar fyrir rétt rúmum tveimur vikum í æsispennandi leik sem endaði með sigri Breiðabliks eftir framlengingu. 



