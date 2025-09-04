Sigurður var bestur í ágúst – lið umferðarinnar

Sigurður Bjartur Hallsson, sóknarmaður FH-inga, var besti leikmaðurinn í Bestu deild karla í fótbolta í ágústmánuði samkvæmt einkunnagjöf Morgunblaðsins.
Sigurður var í miklum ham í fimm leikjum FH í ágúst en hann fékk samtals sex M í einkunn í blaðinu og var tvisvar valinn í úrvalslið umferðarinnar. Samt missti hann úr einn leik vegna leikbanns.
Í þessum fimm leikjum sem hann spilaði í ágúst skoraði Grindvíkingurinn sex mörk fyrir Hafnarfjarðarliðið sem reif sig í mánuðinum upp úr fallbaráttu og kom sér í góða stöðu í efri hluta deildarinnar.
