Sigurður var bestur í ágúst – lið umferðarinnar

Sigurður Bjartur Hallsson hefur verið FH-ingum afar mikilvægur undanfarnar vikur.
Sigurður Bjartur Hallsson hefur verið FH-ingum afar mikilvægur undanfarnar vikur. Ljósmynd/Þórir Tryggvason
Víðir Sigurðsson
Víðir Sigurðsson

Sigurður Bjartur Hallsson, sóknarmaður FH-inga, var besti leikmaðurinn í Bestu deild karla í fótbolta í ágústmánuði samkvæmt einkunnagjöf Morgunblaðsins.

Sigurður var í miklum ham í fimm leikjum FH í ágúst en hann fékk samtals sex M í einkunn í blaðinu og var tvisvar valinn í úrvalslið umferðarinnar. Samt missti hann úr einn leik vegna leikbanns.

Í þessum fimm leikjum sem hann spilaði í ágúst skoraði Grindvíkingurinn sex mörk fyrir Hafnarfjarðarliðið sem reif sig í mánuðinum upp úr fallbaráttu og kom sér í góða stöðu í efri hluta deildarinnar.

