Skuldaði tvö mörk

Birta Georgsdóttir var hetja Breiðabliks í 2:1-endurkomusigri liðsins gegn FH í toppslagnum í Bestu deild kvenna í knattspyrnu á Kópavogsvelli í kvöld. Hún hafði þetta að segja þegar hún var spurð út í sigur kvöldsins:
„Þetta var strembinn leikur, við fengum fullt, fullt af færum og hefðum átt að vera búnar að skora en svona var þetta, en það er geggjað að geta komið inn og hjálpað liðinu,“ en Birta hjálpaði liðinu svo sannarlega, með því að skora bæði mörk Breiðabliks eftir að hún kom inn á af bekknum.
„Ég vissi alltaf að við myndum koma sterkar til baka, við höfum sýnt það í sumar að þó að við lendum undir þá höfum við alltaf karakter til þess að koma til baka sem við gerðum svo. Þetta lið er náttúrulega geggjað svo ég hafði engar áhyggjur,“ sagði Birta í samtali við mbl.is eftir leikinn.
Breiðablik var 1:0-undir þangað til á lokamínútum leiksins þegar Birta jafnaði og svo kom sigurmarkið í uppbótartíma.
„Ég hafði engar áhyggjur, FH er með geggjað lið samt sem áður og þær gerðu hrikalega vel, nýttu færið sem þær fengu og við hefðum getað gert betur í okkar aðgerðum en því fór sem fór og ég er glöð að geta hjálpað liðinu.
Birta fékk nokkur fín færi í leiknum og meðal annars skallaði hún boltann yfir af stuttu færi í stöðunni 1:0 fyrir FH.
„Ég skuldaði náttúrulega tvö mörk eftir að ég stóð næstum inni í markinu að skalla yfir, ég þarf að fara yfir skallana mína á næstu æfingu, það er nokkuð ljóst.“
Breiðablik er núna með átta stiga forskot á FH á toppi deildarinnar.
„Þetta er alls ekki búið, sjö leikir eftir, tveir fyrir skiptingu og fimm eftir. Við horfum á einn leik í einu, höldum áfram okkar striki og horfum ekki til baka.“