Svekkjandi þegar við erum búnir að tala um þetta

Hlynur Freyr Karlsson, fyrirliði U21 árs landsliðs Íslands í fótbolta, var svekktur eftir tapið gegn Færeyjum í fyrsta leik í undankeppni EM 2027 á Þróttarvelli í kvöld.
Færeyjar nýttu sínar sárafáu sóknir vel á meðan Íslandi gekk illa að skapa góð færi, þrátt fyrir að vera mun meira með boltann.
„Þetta var gríðarlega svekkjandi. Við sköpuðum okkur nóg af færum til að skora fleiri og vinna þennan leik. Við vorum meira með boltann en skoruðum því miður ekki fleiri mörk.
Við vissum að þeir væru sterkir í skyndisóknum og það er mjög svekkjandi að fá svona mörk á okkur þegar við erum búnir að tala um þetta.
Í fyrri hálfleik þurftum við að færa boltann hraðar. Við gerðum það í seinni hálfleik, sköpuðum okkur fleiri færi en svona fór þetta,“ sagði Hlynur við mbl.is eftir leik.
Ísland leikur útileik við Eistland á mánudaginn og því stutt á milli leikja. „Við þurfum að læra af þessu. Við mætum trítilóðir í næsta leik,“ sagði Hlynur.