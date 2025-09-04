Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 4.9.2025 | 19:56 | Uppfært 20:49

Þriðji sigur Víkinga í röð

Víkingskonur unnu góðan sigur.
Víkingskonur unnu góðan sigur. mbl.is/Óttar Geirsson
mbl.is

Jökull Þorkelsson

jokull@mbl.is

Víkingur úr Reykjavík hafði betur gegn Val í fjörugum fimm marka leik, 3:2, í 16. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta á Víkingsvelli í kvöld.

Víkingur er nú í sjötta sæti deildarinnar með 19 stig og kominn í efri hlutann. Valur er í fjórða sæti með 24.

Shaina Ashouri kom Víkingskonum yfir eftir aðeins tveggja mínútna leik. Þá tók Ashley Clark hornspyrnu inni í teiginn beint á kollinn á Shainu sem var á fjærstönginni og skallaði hann í slána og inn, 1:0. 

Shaina var aftur á ferðinni fyrir Víkinga á 41. mínútu en þá tvöfaldaði hún forystu heimakvenna. Kolbrá Una Kristinsdóttir var þá of lengi með boltann nálægt teig Valskvenna og Shaina rændi honum af henni og var allt í einu ein gegn Tinnu Brá Magnúsdóttur markverði. Shaina var yfirveguð og smellti boltanum í netið, 2:0.

Shaina Ashouri fór mikinn í fyrri hálfleik hjá Víkingi.
Shaina Ashouri fór mikinn í fyrri hálfleik hjá Víkingi. mbl.is/Hákon Pálsson

Bryndís Eiríksdóttir minnkaði muninn fyrir Val á 61. mínútu leiksins. Þá tók Fanndís Friðriksdóttir hornspyrnu inn á teiginn og af Bryndísi fór boltinn í netið, 2:1. 

Emma Steinsen Jónsdóttir tvöfaldaði forystu Víkinga á nýjan leik á 71. mínútu en þá skoraði hún með fyrirgjöf. Linda Líf Boama gaf þá skemmtilega sendingu á Emmu sem ætlaði að gefa boltann fyrir en hann fór alla leið að markinu, yfir Tinnu og í netið. Jafnvel að markvörðurinn hefði mátt gera betur þar. 

Aðeins mínútu síðar var munurinn hins vegar aftur orðinn eitt mark en þá var Jasmín Erla Ingadóttir sloppin í gegn. Hún gaf sendingu fyrir á Jordyn Rhodes sem stökk á boltann og potaði honum inn, 3:2. 

Víkingar héldu hins vegar út og sigldu þriðja sigrinum í röð heim. 

Víkingur heimsækir FH í næstu umferð en Valur fær Tindastól í heimsókn. 

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Ísland U21 1:2 Færeyjar U21 opna
90. mín. Jóhan Josephsen (Færeyjar U21) fær gult spjald Fyrir að tefja.
Tindastóll 1:0 Fram opna
90. mín. Leik lokið 1:0 sigur Tindastóls! Gríðalega mikilvægur sigur hjá þeim í dag.
FH 25:29 Fram opna
60. mín. Eiður Rafn Valsson (Fram) skoraði mark
Breiðablik 2:1 FH opna
90. mín. Birta Georgsdóttir (Breiðablik) skorar +3 2:1 - Afture Birta! Sending í gegn og Birta skýtur fast niðri í fjær.

Leiklýsing

Víkingur R. 3:2 Valur opna loka
90. mín. Valur fær hornspyrnu
mbl.is
Fleira áhugavert
Óvenju margar lögheimilisskráningar fyrir kosningar Þögnin í kjölfarið var ógnvekjandi Margt áunnist en verkinu ekki lokið Tók á slökkviliðsstjórann að rifja atburðina upp
Fleira áhugavert
Óvenju margar lögheimilisskráningar fyrir kosningar Bárðarbunga skelfur Þrjár kláfferjur teknar úr umferð Segja tillögur sýna mikið skilningsleysi