Þriðji sigur Víkinga í röð

Víkingur úr Reykjavík hafði betur gegn Val í fjörugum fimm marka leik, 3:2, í 16. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta á Víkingsvelli í kvöld.
Víkingur er nú í sjötta sæti deildarinnar með 19 stig og kominn í efri hlutann. Valur er í fjórða sæti með 24.
Shaina Ashouri kom Víkingskonum yfir eftir aðeins tveggja mínútna leik. Þá tók Ashley Clark hornspyrnu inni í teiginn beint á kollinn á Shainu sem var á fjærstönginni og skallaði hann í slána og inn, 1:0.
Shaina var aftur á ferðinni fyrir Víkinga á 41. mínútu en þá tvöfaldaði hún forystu heimakvenna. Kolbrá Una Kristinsdóttir var þá of lengi með boltann nálægt teig Valskvenna og Shaina rændi honum af henni og var allt í einu ein gegn Tinnu Brá Magnúsdóttur markverði. Shaina var yfirveguð og smellti boltanum í netið, 2:0.
Bryndís Eiríksdóttir minnkaði muninn fyrir Val á 61. mínútu leiksins. Þá tók Fanndís Friðriksdóttir hornspyrnu inn á teiginn og af Bryndísi fór boltinn í netið, 2:1.
Emma Steinsen Jónsdóttir tvöfaldaði forystu Víkinga á nýjan leik á 71. mínútu en þá skoraði hún með fyrirgjöf. Linda Líf Boama gaf þá skemmtilega sendingu á Emmu sem ætlaði að gefa boltann fyrir en hann fór alla leið að markinu, yfir Tinnu og í netið. Jafnvel að markvörðurinn hefði mátt gera betur þar.
Aðeins mínútu síðar var munurinn hins vegar aftur orðinn eitt mark en þá var Jasmín Erla Ingadóttir sloppin í gegn. Hún gaf sendingu fyrir á Jordyn Rhodes sem stökk á boltann og potaði honum inn, 3:2.
Víkingar héldu hins vegar út og sigldu þriðja sigrinum í röð heim.
Víkingur heimsækir FH í næstu umferð en Valur fær Tindastól í heimsókn.