Ungur Þróttari til Inter Mílanó

Þróttur úr Reykjavík og ítalska stórveldið Inter Mílanó hafa gert með sér samkomulag um félagaskipti knattspyrnumannsins Björns Darra Oddgeirssonar. Björn Darri verður lánaður frá Þrótti fyrst um sinn, með kauprétti.
Hann hefur áður farið til reynslu hjá Inter með góðum árangri og mun að svo stöddu æfa og leika með unglingaliðum félagsins.
Björn Darri, sem er miðjumaður, er einungis 16 ára gamall en hefur þegar leikið með meistaraflokki Þróttar, í bikarkeppninni fyrr í sumar. Á hann auk þess átta leiki að baki fyrir yngri landslið Íslands.
Á heimasíðu Þróttar sagði að samhliða þessum félagaskiptum munu Þróttur og Inter hefja formlegt samstarf og byggja ofan á þá tengingu sem hefur skapast á milli félaganna.
„Samstarfið mun fela í sér meðal annars heimsóknir bæði leikmanna og þjálfara á milli félaganna. Þannig mun samstarfið skapa dýrmæt tækifæri til að miðla þekkingu á milli sín sem styrkir bæði félög.“
„Ég er ótrúlega þakklátur fyrir tækifærið og allan stuðninginn sem ég hef fengið hjá Þrótti. Ég hlakka mikið til að takast á við nýjar áskoranir hjá Inter Milan og læra sem mest á þessum vettvangi,“ sagði Björn Darri í samtali við heimasíðu Þróttar.