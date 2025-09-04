„Auðvitað er þetta mjög sárt,“ sagði Guðni Eiríksson þjálfari FH um 2:1-tap liðsins gegn Breiðablik í Bestu deild kvenna í knattspyrnu í kvöld.
FH var 1:0 yfir þangað til undir lok leiks þegar Breiðablik jafnaði og sigurmarkið kom í uppbótartíma.
„Þetta var kaflaskiptur leikur hjá FH-liðinu, flottur fyrri hálfleikur, flottir spilkaflar þar og margt sem gekk upp. Við skoruðum flott mark og hefðum getað skorað fleiri.
Síðan tók eitthvað allt annað við í seinni hálfleik og við þurftum að þjást allan seinni hálfleikinn, þjást í 45 mínútur og náðum að gera það, fáum svo jöfnunarmark á okkur á 90. mínútu eða eitthvað slíkt og það var helvíti sárt, og svo annað mark í andlitið þar á eftir og því fór sem fór og núll stig sem FH-liðið fékk í dag.“
FH er eina liðið sem hefur sigrað Breiðablik á tímabilinu en í kvöld og bikarúrslitaleiknum á dögunum sigraði Breiðablik eftir endurkomu.
„Þetta hafa verið flottir leikir á móti Breiðablik. Þetta eru tvö góð lið og það er skemmtilegt held ég að horfa á þessa leiki. Staðan er 2:1 innbyrðis en það er einn leikur eftir okkar á milli.“
FH er núna átta stigum á eftir toppliði Breiðabliks.
„Maður gefur aldrei upp vonina, þó að það sé einn leikmaður inni á vellinum á móti ellefu þá gefur maður ekki upp vonina, það væri ólíkt FH að gera það. Á meðan það eru stig í pottinum sem hægt er að sækja þá höldum við áfram, það er ekki spurning.
Það voru þrjú stig í boði í dag og við töpuðum þeim, fengum ekkert, en það er stutt í næsta leik og það eru þrjú stig í boði þar og við ætlum að sækja þau.“
Meðalaldurinn í byrjunarliði Blika í kvöld var fjórum árum eldri en í FH-liðinu og aðeins tveir leikmenn FH í kvöld eru fæddir fyrir aldarmót.
„Við erum í okkar uppbyggingu og hugsum bara um að gera okkar leikmenn betri, að það sé framför í FH-liðinu, að leikmenn þroskist og dafni. Ungt lið segir þú, já, þá er eins gott að við gerum hlutina almennilega með unga leikmenn, þróum þá og gerum þá enn betri en þeir voru fyrir, og það er okkar stefna.“