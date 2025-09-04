Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 4.9.2025 | 19:40

Víkingur R. - Valur, staðan er 3:2

Shaina Ashouri fór mikinn í fyrri hálfleik hjá Víkingi.
Shaina Ashouri fór mikinn í fyrri hálfleik hjá Víkingi. mbl.is/Hákon Pálsson
Jökull Þorkelsson

jokull@mbl.is

Víkingur og Valur mætast í 16. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta á Víkingsvelli klukkan 18.

Víkingur er í áttunda sæti deildarinnar með 16 stig og Valur í fjórða sæti með 24.

Mbl.is fylgist með gangi mála og færir ykkur allt það helsta í beinni textalýsingu.

Ísland U21 1:2 Færeyjar U21 opna
90. mín. Jóhan Josephsen (Færeyjar U21) fær gult spjald Fyrir að tefja.
Tindastóll 1:0 Fram opna
55. mín. Makala Woods (Tindastóll) skorar 1:0 Tindastóll! Woods kemur boltanum út til hægri á Maríu sem bíður eftir því að Woods skili sér inná teig og sendir síðan á hana og hún klárar snyrtilega í markið. Allt er þegar þrennt er, þriðja fyrirgjöfin í seinni og þá kemur mark. Woods skorar 1:0.
FH 12:16 Fram opna
30. mín. Rúnar Kárason (Fram) skoraði mark
Breiðablik 0:1 FH opna
20. mín. Samantha Smith (Breiðablik) fær gult spjald FH fær aukaspyrnu á hættulegum stað fyrir fyrirgjöf. Samantha braut en fær spjald fyrir að sparka boltanum langt í burtu eftir að Vilhjálmur flautaði.

Leiklýsing

Víkingur R. 3:2 Valur opna loka
81. mín. Bryndís heldur að hún hafi jafnað metin fyrir Val en er dæmd rangstæð, réttilega svo.
