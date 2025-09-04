Víkingur R. - Valur, staðan er 3:2

Víkingur og Valur mætast í 16. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta á Víkingsvelli klukkan 18.
Víkingur er í áttunda sæti deildarinnar með 16 stig og Valur í fjórða sæti með 24.
Mbl.is fylgist með gangi mála og færir ykkur allt það helsta í beinni textalýsingu.
|Tindastóll
|1:0
|Fram
|1:0 Tindastóll! Woods kemur boltanum út til hægri á Maríu sem bíður eftir því að Woods skili sér inná teig og sendir síðan á hana og hún klárar snyrtilega í markið. Allt er þegar þrennt er, þriðja fyrirgjöfin í seinni og þá kemur mark. Woods skorar 1:0.Makala Woods (Tindastóll) skorar