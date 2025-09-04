Vont tap gegn Færeyjum í fyrsta leik

Íslenska U21 árs landslið karla í fótbolta mátti þola tap fyrir því færeyska, 2:1, í fyrsta leik sínum í undankeppni EM 2027 á Þróttarvelli í dag. Leikurinn var sá fyrsti hjá Íslandi en Færeyjar eru með sex stig eftir tvo leiki.
Færeyska liðið byrjaði með látum því Mattias Hellisdal skoraði fyrsta mark leiksins strax á 3. mínútu er hann afgreiddi boltann í hornið eftir snögga sókn.
Íslenska liðið var mjög mikið með boltann næstu mínútur en illa gekk að skapa einhver færi. Það voru svo Færeyingar sem gerðu annað markið á 16. mínútu þegar Áki Samuelsen nýtti sér slæm mistök hjá Jóhannesi Kristni Bjarnasyni.
Ísland var mjög mikið með boltann og á vallarhelmingi Færeyja það sem eftir lifði fyrri hálfleiks en bölvanlega gekk að reyna á Hans Jakúp Arngrímsson í marki gestanna og var staðan í leikhléi því 2:0.
Íslenska liðið hélt áfram að sækja framan af í seinni hálfleik og skapaði sér þá loksins einhver færi. Fyrst átti Benoný Breki Andrésson fast skot af stuttu færi sem var varið og svo skaut Ágúst Orri Þorsteinsson í slána.
Markið kom loks á 62. mínútu þegar færeyska liðið skoraði sjálfsmark eftir mikinn sprett og tilþrif hjá Hilmi Rafni Mikaelssyni.
Eftir markið hélt leikurinn áfram sama mynstri. Íslenska liðið var mjög mikið með boltann en gekk illa að skapa sér opin færi.
Ísland fékk líflínu á þriðju mínútu af þeim sex sem voru í uppbótartíma þegar Jóhan Josephsen fékk sitt annað gula spjald með stuttu millibili og þar með rautt. Þrátt fyrir það tókst Íslandi ekki að skora og Færeyingar fögnuðu sigrinum.
