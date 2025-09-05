Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 5.9.2025 | 9:30

Andskotinn hafi það - það má hrista upp í þessu

Arnar Gunnlaugsson á blaðamannafundinum.
Arnar Gunnlaugsson á blaðamannafundinum.
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

Mikið hefur verið rætt og ritað um hver eigi að standa í markinu þegar Ísland mætir Aserbaídsjan í fyrsta leik í undankeppni HM 2026 á Laugardalsvelli í kvöld.

Hákon Rafn Valdimarsson hefur verið aðalmarkvörðurinn í keppnisleikjunum síðan Arnar Gunnlaugsson tók við. Hann spilar hins vegar afar lítið með Brentford.

Á sama tíma er Elías Rafn Ólafsson að spila alla leiki með Midtjylland og að gera það afar vel.

„Ég skil ekki með þessa markvarðarstöðu. Þetta er allt svo heilagt en andskotinn hafi það, það má alveg hrista upp í þessu ef tilgangurinn er réttur,“ sagði Arnar Gunnlaugsson um málið á blaðamannafundi í gær.

Hann kvaðst hafa ákveðið sig en vildi ekki gefa upp nafn á fundinum.

