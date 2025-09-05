Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 5.9.2025 | 17:25

Arnar gerir fjórar breytingar – Elías í markinu

Elías Rafn Ólafsson fær tækifærið í byrjunarliðinu.
Elías Rafn Ólafsson fær tækifærið í byrjunarliðinu. Ljósmynd/Robert Spasovski

Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari hefur tilkynnt byrjunarlið Íslands fyrir leik gegn Aserbaídsjan í D-riðli undankeppni HM 2026 í knattspyrnu karla í kvöld.

Alls gerir Arnar fjórar breytingar frá síðasta leik liðsins, 1:0-tapi fyrir Norður-Írlandi í vináttuleik í Belfast í júní.

Markvörðurinn Elías Rafn Ólafsson, vinstri bakvörðurinn Mikael Egill Ellertsson og miðjumennirnir Stefán Teitur Þórðarson og Ísak Bergmann Jóhannesson koma inn í byrjunarliðið í staðinn fyrir Hákon Rafn Valdimarsson, Loga Tómasson, Arnór Ingva Traustason og Willum Þór Willumsson.

Byrjunarlið Íslands: (4-3-3)

Mark: Elías Rafn Ólafsson

Vörn: Guðlaugur Victor Pálsson, Sverrir Ingi Ingason, Daníel Leó Grétarsson, Mikael Egill Ellertsson.

Miðja: Stefán Teitur Þórðarson, Ísak Bergmann Jóhannesson, Hákon Arnar Haraldsson (fyrirliði).

Sókn: Albert Guðmundsson, Andri Lucas Guðjohnsen, Jón Dagur Þorsteinsson.

mbl.is
