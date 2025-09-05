Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 5.9.2025 | 21:37

Arnar um Albert: Við vonum það besta

Albert þurfti hjálp við að komast af velli.
Albert þurfti hjálp við að komast af velli. mbl.is/Ólafur Árdal
Albert Guðmundsson og Guðlaugur Victor Pálsson fóru báðir meiddir af velli í stórsigrinum glæsilega á Aserbaídsjan í undankeppni HM í fótbolta á Laugardalsvelli í kvöld.

Guðlaugur er ekki alvarlega meiddur en Albert gæti misst af leiknum við Frakkland á þriðjudagskvöld.

„Gulli var með krampa og ég á ekki von á að það verði alvarlegt. Við þurfum að fylgjast betur með Alberti. Hann tekur meðferð í kvöld og vonandi fáum við betri greiningu á morgun. Við vonum það besta,“ sagði Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari á blaðamannafundi eftir leik.

