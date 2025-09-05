Birkir heiðraður fyrir leik (myndir)

Birkir Bjarnason var heiðraður fyrir leik Íslands og Aserbaídsjan sem nú stendur yfir í undankeppni HM 2026 í knattspyrnu á Laugardalsvelli. Birkir tilkynnti í vikunni að skórnir voru komnir á hilluna.
Hann er leikjahæsti leikmaður Íslands frá upphafi með 113 leiki og skoraði 15 mörk í þeim.
Birkir, sem er 37 ára, lék á EM 2016 og HM 2018 og skoraði fyrsta mark Íslands frá upphafi á stórmóti er hann jafnaði gegn Portúgal í fyrsta leik á EM.
Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ, heiðraði Birki með blómvendi fyrir leikinn við mikinn fögnuð viðstaddra.
Ljósmyndari mbl.is, Ólafur Árdal, smellti af nokkrum myndum af þessu tilefni: