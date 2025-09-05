Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 5.9.2025 | 11:30

Birta bjargaði Breiðabliki – M-gjöf leikjanna

Karitas Tómasdóttir með boltann í leik Breiðabliks og FH.
Karitas Tómasdóttir með boltann í leik Breiðabliks og FH. Morgunblaðið/Árni Sæberg
Bjarni Helgason
Morgunblaðið

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

Birta Georgsdóttir reyndist hetja Íslandsmeistara Breiðabliks þegar liðið hafði betur gegn FH í toppslag Bestu deildar kvenna í fótbolta í 16. umferð deildarinnar á Kópavogsvelli í gær. 

Leiknum lauk með afar dramatískum sigri Breiðabliks, 2:1, þar sem Birta skoraði bæði mörk Blika eftir að hafa komið inn á sem varamaður á 64. mínútu en hún jafnaði metin á 89. mínútu og skoraði svo sigurmarkið þegar þrjár mínútur voru liðnar af uppgefnum uppbótartíma.

Breiðablik er með átta stiga forskot á FH á toppi deildarinnar þegar tveimur umferðum er ólokið af hefðbundnu deildarkeppninni en Íslandsmeistararnir eru með 43 stig af 48 stigum mögulegum. Á sama tíma er FH í öðru sætinu með 35 stig og hefur sex stiga forskot á Þrótt úr Reykjavík sem á leik til góða á FH.

