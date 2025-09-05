Birta bjargaði Breiðabliki – M-gjöf leikjanna

Birta Georgsdóttir reyndist hetja Íslandsmeistara Breiðabliks þegar liðið hafði betur gegn FH í toppslag Bestu deildar kvenna í fótbolta í 16. umferð deildarinnar á Kópavogsvelli í gær.
Leiknum lauk með afar dramatískum sigri Breiðabliks, 2:1, þar sem Birta skoraði bæði mörk Blika eftir að hafa komið inn á sem varamaður á 64. mínútu en hún jafnaði metin á 89. mínútu og skoraði svo sigurmarkið þegar þrjár mínútur voru liðnar af uppgefnum uppbótartíma.
Breiðablik er með átta stiga forskot á FH á toppi deildarinnar þegar tveimur umferðum er ólokið af hefðbundnu deildarkeppninni en Íslandsmeistararnir eru með 43 stig af 48 stigum mögulegum. Á sama tíma er FH í öðru sætinu með 35 stig og hefur sex stiga forskot á Þrótt úr Reykjavík sem á leik til góða á FH.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar.
Til þess að lesa hana þarftu að skrá þig inn.
Ertu ekki með notendaaðgang? Fara í nýskráningu.