Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 5.9.2025 | 12:30

Ég er stoltur eldri bróðir

Andri Lucas Guðjohnsen á landsliðsæfingu í vikunni.
Andri Lucas Guðjohnsen á landsliðsæfingu í vikunni. mbl.is/Karítas
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Framherjinn Andri Lucas Guðjohnsen er spenntur fyrir leik Íslands og Aserbaísjan í fyrsta leik liðanna í undankeppni HM 2026 á Laugardalsvelli í kvöld.

Leikurinn er sá fyrsti sem karlaliðið leikur á Laugardalsvellinum eftir framkvæmdir og því mikil spenna innan hópsins.

„Þetta er mjög spennandi. Það er alltaf gaman að hitta strákana og sérstaklega að fá að spila fyrsta leikinn heima á nýja Laugardalsvellinum,“ sagði Andri við mbl.is.

„Við erum búnir að funda mikið og Arnar er búinn að fara vel yfir þá og hvernig við viljum stilla upp og spila á móti þeim. Þetta hafa verið góðar æfingar til þessa,“ bætti hann við.

Daníel Tristan Guðjohnsen, 19 ára yngri bróðir Andra, er í hópnum í fyrsta skipti. Eldri bróðir hans Sveinn Aron var í landsliðinu þegar Andri fékk kallið í fyrsta skipti.

„Það er geggjað. Fyrst tók Svenni á móti mér þegar ég var 19 ára og nú er það ég að taka á móti honum. Ég er stoltur eldri bróðir,“ sagði Andri Lucas.

mbl.is
Fleira áhugavert
Talsverð óvissa um næsta gos Ekki ástæða til að breyta og bregðast við Bruninn „opnaði augu þjóðarinnar“ Ekki verið boðið sæti við borðið
Fleira áhugavert
„Þori ekki að hugsa þá hugsun til enda“ Ekki verið boðið sæti við borðið Tók á slökkviliðsstjórann að rifja atburðina upp 16 ára piltur handtekinn grunaður um íkveikju