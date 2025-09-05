Framherjinn Andri Lucas Guðjohnsen er spenntur fyrir leik Íslands og Aserbaísjan í fyrsta leik liðanna í undankeppni HM 2026 á Laugardalsvelli í kvöld.
Leikurinn er sá fyrsti sem karlaliðið leikur á Laugardalsvellinum eftir framkvæmdir og því mikil spenna innan hópsins.
„Þetta er mjög spennandi. Það er alltaf gaman að hitta strákana og sérstaklega að fá að spila fyrsta leikinn heima á nýja Laugardalsvellinum,“ sagði Andri við mbl.is.
„Við erum búnir að funda mikið og Arnar er búinn að fara vel yfir þá og hvernig við viljum stilla upp og spila á móti þeim. Þetta hafa verið góðar æfingar til þessa,“ bætti hann við.
Daníel Tristan Guðjohnsen, 19 ára yngri bróðir Andra, er í hópnum í fyrsta skipti. Eldri bróðir hans Sveinn Aron var í landsliðinu þegar Andri fékk kallið í fyrsta skipti.
„Það er geggjað. Fyrst tók Svenni á móti mér þegar ég var 19 ára og nú er það ég að taka á móti honum. Ég er stoltur eldri bróðir,“ sagði Andri Lucas.