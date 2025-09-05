Ekki planið að fara – Cleverley frábær

„Þetta gerðist allt saman mjög fljótt,“ sagði Guðlaugur Victor Pálsson landsliðsmaðurinn reyndi í samtali við mbl.is um félagaskipti sín frá Plymouth á Englandi og til Horsens í Danmörku.
Plymouth féll úr ensku B-deildinni á síðustu leiktíð og var Guðlaugur í stóru hlutverki í fyrstu leikjunum í C-deildinni og með fyrirliðabandið. Örfáum vikum síðar var hann kominn til Danmerkur.
„Horsens hafði samband við umboðsmanninn minn og athugaði hvort þetta væri eitthvað sem ég hefði áhuga á. Það var búið að gera mig að varafyrirliða hjá Plymouth.
Tom Cleverley hafði mikla trú á mér og að ég myndi hjálpa honum og liðinu. Ég var á því líka og það var þannig á undirbúningstímabilinu. Ég lærði á það sem hann vildi.
Hann er frábær þjálfari og frábær manneskja. Það var ekki planið að fara frá Plymouth en síðan kemur kafli þar sem úrslitin og frammistaðan eru ekki góð.
Horsens hefur samband og mér þótti það verkefni spennandi. Ég talaði svo við Plymouth og það virtist gagnkvæmur áhugi fyrir því að ég myndi finna mér eitthvað annað.
Þeir sóttu yngri hafsenta og þá opnaðist leiðin fyrir mig að fara. Við enduðum þetta í góðu faðmlagi og allt gott okkar á milli.
Ég er mjög ánægður með að fá tveggja ára samning hjá Horsens. Ég byrjaði atvinnumannaferilinn hjá Aarhus og er í rauninni að loka hringnum með þessu. Liðið vill vinna þessa 1. deild og fara upp,“ sagði Guðlaugur og gerði starf blaðamanns afar auðvelt með löngu og góðu svari.
Þrátt fyrir fall úr B-deildinni er Guðlaugur þakklátur fyrir að fá að spila í deildinni á þessum tímapunkti á ferlinum en hann er orðinn 34 ára.
„Þetta var ekkert æðislegt ár hjá liðinu. Við féllum úr B-deildinni en það var frábært að fá þetta tækifæri. Þetta er frábær og skemmtileg deild. Fyrsta hálfa árið náði ég mér kannski ekki á strik en náði því seinna hálfa árið. Ég sneri þessu við fyrir sjálfan mig og er stoltur af því,“ sagði hann.