„Fannst eins og það væri beðið eftir manni“

Gísli Gottskálk Þórðarson, annar af tveimur nýliðum í íslenska A-landsliðinu í knattspyrnu, er þegar orðinn lykilmaður hjá pólska stórliðinu Lech Poznan þrátt fyrir að vera einungis tvítugur að aldri og meiðst illa á öxl tveimur mánuðum eftir að hafa gengið til liðs við félagið.
„Fyrstu mánuðirnir hafa verið mjög góðir. Ég er mjög sáttur í Póllandi. Auðvitað fannst mér leiðinlegt að lenda í þessum meiðslum en ég held að það hafi verið mikilvægt fyrir mig að ég hafi náð að stimpla mig aðeins inn áður en ég meiddist.
Ég kom inn og bjóst ekkert við því að fara að spila strax. Ég var að koma úr Bestu deildinni og fara yfir í besta lið Póllands þannig að það er svolítið stórt skref. Svo náði ég bara að stimpla mig strax inn,“ sagði Gísli Gottskálk í samtali við mbl.is.
Hann var keyptur frá Víkingi úr Reykjavík í upphafi ársins, vann sér fljótt sæti í byrjunarliði Lech Poznan en þurfti svo að gangast undir skurðaðgerð á öxl í byrjun mars. Meiðslin héldu Gísla Gottskálk frá keppni það sem eftir var af síðasta tímabili.
„Áður en ég meiddist var ég búinn að spila nokkra leiki. Þjálfarinn og stuðningsmenn vissu að ég gæti eitthvað og það gerði endurkomuna aðeins auðveldari. Þegar ég kom til baka fannst mér eins og það hafi verið að bíða eftir manni.
Svo kom ég aftur inn og er búinn að vera í stóru hlutverki síðan. Ég er mjög sáttur og þetta er geggjaður klúbbur sem er með háa standarda; er í Evrópukeppni og vill stefna að því að vinna deildina á hverju ári.
Þetta er geggjað umhverfi að fá að vera í en að sama skapi er þetta líka mjög kröfuhart umhverfi. Þetta er umhverfi sem maður vill vera í þannig að ég er mjög sáttur,“ bætti hann við.