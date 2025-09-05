Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 5.9.2025 | 22:20

„Gerðum það sem Arnar vill að við gerum“

Mikael Egill Ellertsson í baráttunni gegn Aserbaídsjan í kvöld.
Mikael Egill Ellertsson í baráttunni gegn Aserbaídsjan í kvöld. mbl.is/Ólafur Árdal
Bjarni Helgason
mbl.is

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

„Þetta var frábær leikur af okkar hálfu, bæði í sókn og vörn, og það er ekki hægt að biðja um neitt meira,“ sagði Mikael Egill Ellertsson, leikmaður íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, í samtali við mbl.is eftir stórsigur Íslands gegn Aserbaídsjan í D-riðli undankeppni HM á Laugardalsvelli í kvöld.

Leiknum lauk með 5:0-sigri Íslands en Ísak Bergmann Jóhannesson skoraði tvívegis í leiknum og þá voru þeir Guðlaugur Victor Pálsson, Albert Guðmundsson og Daníel Leó Grétarsson einnig á skotskónum hjá íslenska liðinu.

„Það var frábært að ná að skora mark undir lok fyrri hálfleiks. Það tók aðeins stressið úr okkur og við komum mun afslappaðri út í seinni hálfleikinn. Við sýndum okkar rétta andlit, við spiluðum boltanum vel á milli okkar og gerðum það sem Arnar vill að við gerum,“ sagði Mikael Egill.

Höldum áfram á sömu braut

Íslenska liðið fer afar vel af stað í undankeppninni en framundan er erfiður leikur gegn Frakklandi í París á þriðjudaginn kemur.

„Það er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að byrja þetta vel og núna þurfum við að halda áfram á sömu braut. Við þurfum að mæta til leiks gegn Frökkum eins og við gerðum í kvöld. Þetta verður samt öðruvísi og við þurfum að mæta aðeins til leiks eins og Aserbaídsjan gerði gegn okkur en samt sem áður spila okkar leik,“ bætti Mikael Egill við í samtali við mbl.is.

