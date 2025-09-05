Glæsilegur stórsigur Íslands

Ísland vann sannfærandi sigur á Aserbaídsjan, 5:0, í fyrsta leik liðanna í undankeppni HM karla í fótbolta 2026 á Laugardalsvelli í kvöld. Sigurinn var sá fyrsti í mótsleik frá því að Arnar Gunnlaugsson tók við liðinu. Ísland leikur við Frakkland á útivelli á þriðjudagskvöld.
Ísland var mjög mikið með boltann í fyrri hálfleik en gekk illa að skapa sér opin færi. Hákon Arnar Haraldsson skallaði nokkuð yfir úr erfiðu skallafæri á 9. mínútu og Ísak Bergmann Jóhannesson skaut framhjá á 24. mínútu utarlega í teignum.
Aserbaídsjan fékk tvö góð færi eftir föst leikatriði. Fyrst skallaði Mahir Emreli yfir af stuttu færi á 26. mínútu og svo skallaði Abbas Hüseynov framhjá úr öðru góðu færi á 38. mínútu.
Þegar allt stefndi í að staðan yrði markalaus í hálfleik skoraði Guðlaugur Victor Pálsson fyrsta mark leiksins í uppbótartíma fyrri hálfleiks með föstum skalla af stuttu færi eftir hornspyrnu frá Alberti Guðmundssyni. Var staðan í leikhléi því 1:0, Íslandi í vil.
Íslenska liðið byrjaði seinni hálfleikinn af miklum krafti og Ísak Bergmann Jóhannesson tvöfaldaði forskotið á 47. mínútu með skalla af stuttu færi eftir að markvörður gestanna varði glæsilega frá Jóni Degi Þorsteinssyni eftir fyrirgjöf frá Alberti.
Ísak var ekki hættur því hann skoraði þriðja markið á 56. mínútu er hann afgreiddi boltann í markið af stuttu færi eftir stórkostlega sókn þar sem Hákon, Albert, Jón Dagur og Ísak sundurspiluðu vörn gestanna. Jón Dagur átti að lokum fyrirgjöf á Ísak sem skoraði af öryggi.
Fjórða markið kom á 67. mínútu og það gerði Albert með góðri afgreiðslu í teignum eftir sendingu inn fyrir frá Hákoni. Albert virtist meiðast í þann mund sem hann skoraði markið og fór af velli í kjölfarið.
Íslenska liðið vildi meira og fimmta markið leit dagsins ljós á 73. mínútu. Daníel Leó Grétarsson afgreiddi þá boltann af stuttu færi í markið eftir fyrirgjöf frá Kristian Nökkva Hlynssyni úr aukaspyrnu frá vinstri. Reyndist það síðasta mark leiksins og stórsigur raunin.