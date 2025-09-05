Guðjohnsen alltaf tengt við pabba

Andri Lucas Guðjohnsen, landsliðsmaður í fótbolta, samdi á dögunum við Blackburn Rovers í ensku B-deildinni.
Hann kemur til félagsins frá Gent í Belgíu. Eftir góða tíma með Lyngby í Danmörku náði Andri aldrei að festa sig almennilega í sessi hjá belgíska félaginu.
„Tíminn í Belgíu var erfiður. Ég er ekki feiminn við að segja að ég átti ekki mitt besta tímabil og liðið sjálft sömuleiðis.
Við vorum ekkert frábærir og þetta var í raun ótrúlega lélegt. Það vantaði allan stöðugleika í úrslit og frammistöðu. Ég lærði samt mikið af þessu sem ég tek með mér út í þetta tímabil,“ sagði Andri við mbl.is.
En hvernig komst hann og Gent að því samkomulagi að hann myndi skipta um félag?
„Það snerist mest um hvað væri best fyrir mig og fyrir félagið. Það kom nýr þjálfari fyrir þetta tímabil og hann fékk nýjan framherja sem fór beint í byrjunarliðið.
Við áttum nokkur samtöl og komust að því að það væri best fyrir mig að fara annað til að fá mínútur og fara á stað þar sem ég gæti sýnt mig aftur. Þetta kom frá báðum aðilum.“
Andri Lucas leikur með ættarnafnið Guðjohnsen á bakinu, rétt eins og pabbi hans Eiður Smári Guðjohnsen gerði. Eiður gerði Guðjohnsen nafnið frægt á Englandi er hann var fyrst leikmaður Bolton og svo Chelsea.
„Eftirnafnið er frægt á Englandi og það verður alltaf tengt við pabba. Ég vil samt búa mér til nafn sjálfur sem minn eigin leikmaður. Ég stefni á það,“ sagði Andri.