Guðlaugur Victor var fljótur til svars: „Nei!“

„Ég er virkilega ánægður með þennan sigur,“ sagði Guðlaugur Victor Pálsson, leikmaður íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, í samtali við mbl.is eftir stórsigur Íslands gegn Aserbaídsjan í D-riðli undankeppni HM á Laugardalsvelli í kvöld.
Leiknum lauk með 5:0-sigri Íslands en Ísak Bergmann Jóhannesson skoraði tvívegis í leiknum og þá voru þeir Guðlaugur Victor, Albert Guðmundsson og Daníel Leó Grétarsson einnig á skotskónum hjá íslenska liðinu.
„Við vorum ófeimnir við að ræða það í aðraganda leiksins að við ætluðum okkur sigur. Það var mikilvægt fyrir okkur að standa við stóru orðin. Mér fannst við gera það í þessum leik og rúmlega það,“ sagði Guðlaugur Victor.
Guðlaugur Victor kom Íslandi yfir á lokaandartökum fyrri hálfleiks og íslenska liðið fór því með 1:0-forystu inn í hálfleikinn.
„Þetta mark var gríðarlega mikilvægt. Þetta var mikil þolinmæðisvinna í fyrri hálfleik. Við vorum ekki að skapa okkur mikið en við vorum samt miklu meira með boltann. Að fara inn í hálfleikinn með forystu gaf okkur ró, farandi inn í seinni hálfleikinn. Við gátum verið rólegri og frjálsari og í seinni hálfleik pökkuðum við þeim saman.“
Næsti leikur liðsins er gegn Frakklandi í París þann 9. september og á Guðlaugur von á allt öðruvísi leik í París en á Laugardalsvelli í kvöld.
„Við erum mjög meðvitaður um það að leikurinn gegn Frakklandi verður allt öðruvísi en hérna í kvöld. Við munum þurfa að verjast miklu meira í þeim leik og við þurfum svo sannarlega að vera bæði skipulagðir, fastir fyrir og reyna eftir okkar bestu getu að gefa þeim alvöru leik.“
Er eitthvað sem toppar það að vinna landsleik á Laugardalsvelli?
„Nei. Þetta er besta tilfinningin, að vinna fótboltaleik á okkar heimavelli fyrir framan þjóðina. Vonandi getum við fylgt þessum leik eftir á þriðjudaginn og þá vonandi fáum við fullan völl í október,“ bætti Guðlaugur Victor við í samtali við mbl.is.