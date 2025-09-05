Hákon lét Ísak „aðeins“ heyra það í leikslok

„Tilfinningin eftir þennan leik er virkilega góð,“ sagði Ísak Bergmann Jóhannesson, leikmaður íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, í samtali við mbl.is eftir stórsigur Íslands gegn Aserbaídsjan í D-riðli undankeppni HM á Laugardalsvelli í kvöld.
Leiknum lauk með 5:0-sigri Íslands en Ísak Bergmann skoraði tvívegis í leiknum og þá voru þeir Guðlaugur Victor Pálsson, Albert Guðmundsson og Daníel Leó Grétarsson einnig á skotskónum hjá íslenska liðinu.
„Ég er ótrúlega stoltur af liðinu. Fyrri hálfleikurinn var erfiður og þetta gekk hægt en síðari hálfleikurinn var mjög góður hjá okkur. Það er búið að tala mikið í aðdraganda leiksins en mér fannst við sýna það í verki í kvöld hversu góðir við erum í fótbolta. Við unnum 5:0 á heimavelli og vonandi höfðu stuðningsmennirnir jafn gaman að þessu og við,“ sagði Ísak Bergmann.
Ísak sem var ansi nálægt því að skora þrennu í leiknum í kvöld en Shakhrudin Magomedaliyev í marki Aserbaídsjan varði meistaralega frá honum úr dauðafæri.
„Það var mjög svekkjandi að ná ekki þrennunni. Þetta er skot sem ég æfi mjög mikið, vinstri fótur í vinstra horn og ég held að markvörðurinn hafi lesið mig þarna. Það situr aðeins í mér að hafa ekki náð þrennunni, þrátt fyrir að ég hafi skorað tvö mörk. Við unnum hins vegar 5:0 og liðsframmistaðan var frábær og það er það sem skiptir mestu máli.“
Hákon Arnar Haraldsson átti sendinguna á Ísak þegar hann komst í dauðafærið til þess að skora þrennuna en þeir eru bestu vinir utan vallar og þekkjast ansi vel.
„Það er leiðinlegt að hann fái ekki stoðsendinguna fyrir færið sem hann bjó til. Hann lét mig aðeins heyra það eftir leikinn; Þú skorar alltaf úr þessum færum en ekki þegar ég gef á þig,“ bætti Ísak Bergmann við í léttum tón í samtali við mbl.is.