Heiður og draumur að spila fyrsta landsleikinn

„Ég er þvílíkt ánægður, það er heiður og draumur að spila fyrir Ísland,“ sagði Daníel Tristan Guðjohnsen sem spilaði sinn fyrsta A-landsleik þegar hann kom inn á í 5:0-sigri landsliðsins gegn Aserbaídsjan í undankeppni HM í kvöld.
Það var falleg stund þegar Daníel kom inn á en hann kom inn á fyrir bróður sinn, Andra Lucas Guðjohnsen.
„Það var mjög góð tilfinning, hefði verið gaman að spila saman en líka mjög fallegt að koma inn á fyrir hann,“ sagði Daníel, spurður hvernig tilfinning væri að koma inn á fyrir eldri bróður.
Hvernig fannst þér fyrstu mínúturnar þínar í íslensku landsliðstreyjunni, ertu sáttur með þær?
„Já, en ég hefði mátt skora þarna í endann en það kemur næst,“ sagði Daníel.
Næsti leikur íslenska landsliðsins er gegn Frakklandi á þriðjudaginn næstkomandi. Samkvæmt Daníel er stefnan að ná í góð úrslit.
„Við vitum að Frakkland er með ótrúlega gott lið. Við ætlum að fara þangað og reyna að ná í einhver úrslit,“ sagði Daníel að lokum.