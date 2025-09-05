Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 5.9.2025 | 23:30

Heiður og draumur að spila fyrsta landsleikinn

Daníel Tristan, t.v., spilaði sinn fyrsta A-landsleik í dag.
Daníel Tristan, t.v., spilaði sinn fyrsta A-landsleik í dag. mbl.is/Ólafur Árdal

Hafliði Hafþórsson

haflidi@mbl.is

„Ég er þvílíkt ánægður, það er heiður og draumur að spila fyrir Ísland,“ sagði Daníel Tristan Guðjohnsen sem spilaði sinn fyrsta A-landsleik þegar hann kom inn á í 5:0-sigri landsliðsins gegn Aserbaídsjan í undankeppni HM í kvöld.

Það var falleg stund þegar Daníel kom inn á en hann kom inn á fyrir bróður sinn, Andra Lucas Guðjohnsen.

„Það var mjög góð tilfinning, hefði verið gaman að spila saman en líka mjög fallegt að koma inn á fyrir hann,“ sagði Daníel, spurður hvernig tilfinning væri að koma inn á fyrir eldri bróður.

Hefði mátt skora í endann

Hvernig fannst þér fyrstu mínúturnar þínar í íslensku landsliðstreyjunni, ertu sáttur með þær?

„Já, en ég hefði mátt skora þarna í endann en það kemur næst,“ sagði Daníel.

Næsti leikur íslenska landsliðsins er gegn Frakklandi á þriðjudaginn næstkomandi. Samkvæmt Daníel er stefnan að ná í góð úrslit.

„Við vitum að Frakkland er með ótrúlega gott lið. Við ætlum að fara þangað og reyna að ná í einhver úrslit,“ sagði Daníel að lokum.

mbl.is
