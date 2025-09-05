„Mér fannst við stjórna leiknum mjög vel,“ var það fyrsta sem landsliðsþjálfarinn Arnar Gunnlaugsson sagði á blaðamannafundi eftir 5:0-sigurinn glæsilega á Aserbaídsjan í undankeppni HM karla í fótbolta í kvöld.
„Það getur verið erfitt að spila á móti lágvörn en að sama skapi er erfitt fyrir hana að spila í 90 mínútur. Mér fannst eins og við höfum lagt grunninn að sigrinum í fyrri hálfleik. Við létum boltann ganga, það þreytir andstæðinginn og þeir missa fókusinn. Það var svo ljúft að fá þetta mark í blálok fyrri hálfleiks og það breytti stöðunni.
Við fylgdum því svo eftir með sterkri frammistöðu í seinni hálfleik. Ég var virkilega ánægður með fyrri hálfleikinn því það er erfitt að brjóta svona lið á bak aftur. Það þarf þolinmæði og það þarf að halda aga. Mér fannst við gera það mjög vel,“ sagði hann um leikinn.
Arnar var svo mjög ánægður með þriðja markið, sem var sérlega glæsilegt.
„Það var virkilega skemmtilegt. Það var mikil dínamík í því og mikið um hraðabreytingar. Við erum með toppleikmenn á síðasta þriðjungi. Eftir annað markið fannst mér menn njóta sín betur. Þetta er stressandi umhverfi, undankeppni HM, og það má ekkert út af bregða.
Leikmenn réðu mjög vel við pressuna og eftir annað markið gátu menn virkilega notið og sýnt hvað í þeim býr. Það eru helvíti skemmtilegir fótboltamenn þarna inni á milli.“