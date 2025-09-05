Hraunuðu yfir þjálfara Aserbaídsjans í hálftíma

Um tíu blaðamenn frá Aserbaídsjan voru á Laugardalsvelli í kvöld að fylgjast með löndum sínum tapa fyrir Íslandi, 5:0, í fyrsta leik liðanna í undankeppni HM karla í fótbolta í kvöld.
Voru þeir allt annað en sáttir og létu portúgalska þjálfarann Fernando Santos heyra það á blaðamannafundi eftir leikinn. Fundurinn tók um hálftíma og skiptust blaðamennirnir á að skamma Portúgalann sjötuga.
Var lítið um spurningar á fundinum og meira um blaðamenn að tala löngum stundum og koma sínu áliti á framfæri. Svör Santos voru stutt og var honum ekki skemmt.
Santos gerði Portúgal að Evrópumeistara árið 2016 en hann var ekki eins kátur á Laugardalsvelli í kvöld.