Hraunuðu yfir þjálfara Aserbaídsjans í hálftíma

Fernando Santos á Laugardalsvelli í kvöld.
Fernando Santos á Laugardalsvelli í kvöld. mbl.is/Ólafur Árdal
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Um tíu blaðamenn frá Aserbaídsjan voru á Laugardalsvelli í kvöld að fylgjast með löndum sínum tapa fyrir Íslandi, 5:0, í fyrsta leik liðanna í undankeppni HM karla í fótbolta í kvöld.

Voru þeir allt annað en sáttir og létu portúgalska þjálfarann Fernando Santos heyra það á blaðamannafundi eftir leikinn. Fundurinn tók um hálftíma og skiptust blaðamennirnir á að skamma Portúgalann sjötuga.

Var lítið um spurningar á fundinum og meira um blaðamenn að tala löngum stundum og koma sínu áliti á framfæri. Svör Santos voru stutt og var honum ekki skemmt.

Santos gerði Portúgal að Evrópumeistara árið 2016 en hann var ekki eins kátur á Laugardalsvelli í kvöld.

