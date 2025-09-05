Hrósaði Ísaki í hástert

Ísak Bergmann Jóhannesson átti stórleik fyrir íslenska landsliðið í fótbolta er liðið sigraði Aserbaídsjan, 5:0, í undankeppni HM á Laugardalsvelli í kvöld. Arnar Gunnlaugsson hrósaði sveitunga sínum frá Akranesi í hástert á blaðamannafundi eftir leik.
„Mér fannst hann frábær, eins og hann hefur verið fyrir mig í þessum gluggum. Hann er kominn í topp fimm deild í Þýskalandi og maður sér að hann er að vaxa sem leikmaður.
Hann var smá barnastjarna og margir bjuggust við því að hann myndi fara alla leið þegar hann var 18 og 19 ára. Það gekk ekki alveg upp og hvað gerir okkar maður?
Hann setur hausinn niður, engar yfirlýsingar heldur leggur enn harðar að sér. Hann er að uppskera eftir því núna. Hann er að þróast í mjög sterkan miðjumann,“ sagði Arnar.